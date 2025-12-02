Advierten de un fallo de seguridad en Iberia que compromete los datos personales

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

FACUA-Consumidores en Acción advierte de un acceso no autorizado a determinados datos personales de clientes de Iberia. La aerolínea ha enviado un correo electrónico con un «aviso importante sobre sus datos personales» en el que señala que ha sufrido un ciberataque en los sistemas de un proveedor.

Iberia afirma que se han visto comprometidos la confidencialidad de ciertos datos, en concreto, el nombre y apellidos, el correo electrónico o el número de tarjeta de fidelización (Iberia Club) de los clientes. Asimismo, asegura que no han accedido a los datos para entrar a las cuentas de Iberia ni sus contraseñas, ni tampoco a «la información total de sus tarjetas bancarias que, por tanto, no son usables».

La aerolínea explica que han activado los protocolos de seguridad cuando han tenido conocimiento del incidente y han tomado medidas, como proteger el cambio de los correos electrónicos de los clientes en sus cuentas de Iberia. De conformidad con la normativa vigente, ha notificado el ciberataque a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y las autoridades.

En cuanto a los datos, Iberia asegura que a fecha de la comunicación enviada a los clientes el pasado 29 de noviembre, no tiene constancia de ningún uso fraudulento de los mismos. La compañía ha puesto a disposición de sus clientes el teléfono 900 111 500 para cualquier anomalías o sospechas que detecten en referencia a este incidente.

FACUA recomienda a los clientes de Iberia que presten atención a cualquier comunicación sospechosa o solicitudes de acciones inusuales tanto por correo electrónico como por teléfono, pues los ciberdelincuentes podrían utilizar estos datos para intentar perpetrar fraudes o estafas.