El juez investigará los pagos en metálico desde Pedro Sánchez a la última secretaria

Publicado por Melchor Sáiz-Pardo/ Mateo Balín Madrid Creado: Actualizado:

Una investigación 'total'. La Audiencia Nacional va a poner bajo su lupa todos los pagos en metálico a todas y cada una de las personas que ha recibido dinero de la caja central del PSOE entre 2017 y 2024. Desde Pedro Sánchez hasta la última secretaria o el último colaborador. La investigación del juez Ismael Moreno, el instructor del llamado 'caso de los sobres' —según ha aclarado el propio magistrado al partido— por tanto, no se va a limitar ni mucho menos, tal y como pretendía la formación que lidera Pedro Sánchez, a los pagos «sin respaldo documental» entregados a José Luis Ábalos y Koldo García, que fueron los que originaron esta causa.

Ismael Moreno ha contestado al PSOE que no procede la aclaración de la providencia del pasado 26 de noviembre en la que dio diez días al partido para remitir «la relación de pagos en metálico realizados durante el periodo comprendido entre el año 2017 y el año 2024» por esta formación política. El magistrado entiende que esa frase es suficientemente clara y contundente. O sea, que Ferraz tiene que mandar en cuestión de días la relación de todos los pagos en 'cash' de esos ocho años, «con independencia del destinatario».

"Es decir", abunda el instructor para no dejar margen de duda a los responsables de Ferraz, el PSOE tiene que remitir en tiempo récord a la Audiencia Nacional «los documentos justificativos en los que se soporten dichos pagos» referidos a «todas las personas, cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios", que hayan recibido dinero en metálico de la caja del cuartel general del PSOE en Madrid desde que Pedro Sánchez recuperó la secretaria general del partido.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional hace suyo punto por punto el informe de la Fiscalía Anticorrupción, que entiende que la resolución del órgano judicial es «suficientemente clara, sin que contenga algún concepto oscuro, no cabiendo extender la misma, como pretende el solicitante, que tal requerimiento se extienda solo a las personas investigadas en la Causa Especial 20775/2020 (Ábalos y su exasesor) seguida ante el Tribunal Supremo».

Y ello, añade el representante del Ministerio Público, porque dicha información (no en cuanto al soporte documental) ya fue facilitada y no tendría sentido solicitarla nuevamente si ya consta en las actuaciones. De hecho, las lagunas en los documentos que remitió Ferraz en su día al instructor del 'caso Koldo' en el Supremo, Leopoldo Puente, para tratar de justificar esos pagos en 'cash' a Ábalos y Koldo fueron las que motivaron que el pasado 31 de octubre el Supremo renviara este caso al tribunal de la calle Génova para que abriera una 'pieza separada'. Leopoldo Puente dejó en manos de su colega Ismael Moreno esta investigación después de que considerara que ni el PSOE ni su exgerente Mariano Moreno en su interrogatorio habían aclarado los pagos en metálico efectuados a José Luis Ábalos y Koldo García en contraprestación por los gastos de representación que aducen: unos 32.000 euros entre ambos entre 2017 y 2021, cuando el primero ejerció como secretario de Organización del partido.

El instructor aseguraba que los socialistas tampoco había «explicado suficientemente» de dónde venían las cantidades de efectivo que tenía en «su propia sede» para hacer «frente a las compensaciones de gastos» que le presentaban sus trabajadores. Y que el partido tampoco había detallado cómo era posible que Koldo, una persona que ni siquiera tenía un cargo orgánico en el partido, se dedicara a gestionar el cobro de gastos de terceros (supuestos miembros del equipo de la Secretaría de Organización).

Unas explicaciones que para el juez del Supremo resultaban poco convincentes, a pesar de que el PSOE había argumentado que ese efectivo llegaba regularmente con ayuda de vigilantes de seguridad y que procedía de su cuenta oficial en el BBVA, entidad que gestionaba los traslados.

Ahora, Moreno, en el auto conocido este miércoles, abunda en la idea de que esta investigación 'total' de todos los pagos en metálico realizados por Ferraz a todos y cada uno de sus trabajadores, cargos o colaboradores es «pertinente y necesaria» después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el informe patrimonial sobre Ábalos fechado el pasado 8 de octubre, certificara que había pagos sin «respaldo documental» al exministro y su exasesor.

Y sobre todo, habida cuenta de que ni el partido ni su exgerente han «suficientemente explicado» el «origen de las cantidades en metálico de las que el PSOE dispondría en su sede para hacer frente con ella a las compensaciones de gastos de los investigados y de otros posibles beneficiarios». Y todo ello, después de haber quedado claro ya «que esta forma de pago (en metálico) no era infrecuente».

95.000 euros de Ábalos sin justificar

Malas noticias judiciales para el preso preventivo José Luis Ábalos. La Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo que supervisa el ‘caso Koldo’ ha rechazado el recurso presentado por la defensa del exministro en septiembre pasado, una vez que el instructor decidió desgajar la causa especial abierta en dos: la relativa a los contratos de las mascarillas, en la que Ábalos ésta procesado, y la referida al presunto amaño de obra pública a cambio del cobro de mordidas, que también implica a su sucesor en la secretaría de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Uno de los aspectos más relevantes del auto de la Sala, conformada por Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo (ponente) y Pablo Llarena, es el unánime respaldo a las conclusiones del informe patrimonial elaborado por la UCO de la Guardia Civil sobre el investigado. La defensa alegó que «no se ha encontrado nada extraño que pueda incriminar a mi defendido en lo que se refiere a recibir dádivas de carácter económico». Sin embargo, los magistrados opinan todo lo contrario.

Señala la resolución que de la lectura del informe policial de 3 de octubre, en el que se concluía que Ábalos tenía gastos por valor de 95.000 euros sin trazabilidad bancaria entre 2017 y 2021, coincidiendo en su etapa como titular de Transportes, «le va a dificultar mantener tan concluyente afirmación». Una manera de decir que el citado informe es un indicio contundente contra el encausado. Del mismo modo, sobre la credibilidad del «conseguidor» de la trama Víctor de Aldama, otro de los asuntos impugnados por la defensa, la Sala asegura que tanto el instructor del ‘caso Koldo’, Leopoldo Puente, como el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ya han tenido la oportunidad de pronunciarse al respecto. «Tiempo habrá para valorar sus afirmaciones y su concordancia con el resto del material probatorio que se va acumulando; concordancia que parece evidente que ya se viene produciendo», explica el auto.

Lo mismo cabe decir con otros indicios imputados a Ábalos, como los relacionados con el chalet gaditano de La Alcaidesa, del que hizo uso el exministro, el alquiler de la vivienda en Madrid de Jésica Rodríguez o el sobre intervenido por la Guardia Civil al hermano de Koldo García y que, según la defensa, demostrarían que su cliente fue investigado sin haber pedido el pertinente suplicatorio al Congreso en su calidad de aforado. Finalmente, la Sala tampoco admite el hecho de calificar los audios intervenidos a Koldo, prueba clave de la causa, como "meras suposiciones y conjeturas" y reprueba que se vierta una serie de consideraciones sobre los informes de los peritos de la Guardia Civil, que concluyen que las grabaciones no sufrieron manipulaciones. No obstante, el instructor ha convocado a los especialistas el próximo 11 de diciembre para debatir sus conclusiones y las de la defensa de Cerdán, totalmente contrarias sobre estas evidencias.