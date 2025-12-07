Una mujer tira a sus dos hijos de tres años por la ventana de su casa y se suicida

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Ella tenía 48 años y dos hijos de tres años. Este sábado L. se lanzó al vacío desde la décima planta del edificio donde vivía, después de cargar en brazos a los dos niños. Ella murió al estrellarse contra el pavimento. Una manta marrón, cedida por un vecino, cubría su cuerpo, a la vista de los transeúntes. Los dos niños sobrevivieron a la caída, pero se encuentran muy graves en el Hospital Universitario 12 de Octubre y el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Uno había caído en el césped, cerca del cuerpo de su madre. El otro, en la acera, al otro lado de los abetos. El día anterior había sido el cumpleaños de los dos pequeños, gemelos, que respondían a nombres con las iniciales I. y D., cuenta un vecino. Eran «graciosos», «guapetes», «empezaban a hablar», iban bien vestidos y alimentados. En la tarde del viernes habían estado jugando en las zonas comunes del barrio. Los padres de ella de vez en cuando iban a echarle una mano, aseguran. «Era reservada», dice otro. «Saludaba». «Normal», la recuerdan, «menudita» que paseaba con el coche doble para bebés. «Estamos consternados», dice otra vecina, en un grupo reunido en el rellano del edificio de 11 plantas y cuatro pisos por cada una, donde vivía «desde hacía ocho o diez años». «Nunca nadie se había suicidado aquí», dice un vecino. «De muerte natural sí ha pasado». Sucedió a las nueve de la mañana en el distrito madrileño de Ciudad Lineal, hasta donde se trasladaron la Policía Nacional, el Samur / Protección Civil y los bomberos, tras el aviso de los vecinos, según publicó Emergencias Madrid en su cuenta de X sobre este suceso de la calle Ricardo Ortiz.

Sin participación de terceros

La investigación del caso está en manos de la Policía Nacional. En la tarde del sábado se consideraba un caso cerrado. Ella ha decidido quitarse la vida acompañada de sus dos hijos, dice una fuente policial. No había signos de ningún tipo de violencia, por lo que se descarta la participación de otra persona. La mujer era de nacionalidad española. Aunque al ser un intento de asesinato de los menores por parte de uno de los progenitores, el caso no se califica como violencia vicaria por ser la madre la autora de los hechos, y no el padre. Se desconoce la situación que tendría la mujer que se suicidó con una pareja o con el padre de los niños, pero los vecinos no la habían visto nunca acompañada, según varias personas distintas.