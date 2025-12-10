Detenidos la 'fontanera' del PSOE Leire Díez y el expresidente de SEPI Vicente Fernández

La exmilitante del PSOE Leire Díez, en una imagen de archivo.SERGIO PÉREZ

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha recordado este miércoles que Leire Díez, detenida por la Guardia Civil, no es militante socialista y ha pedido respeto a la justicia.

La noticia de la detención, de la que han informado a EFE fuentes próximas a la investigación, que aluden a contratos públicos bajo sospecha, ha llegado cuando Mínguez y otros dirigentes socialistas estaban en el Pleno del Congreso.

"Lo acabamos de escuchar ahora", ha dicho la portavoz del PSOE a los periodistas en los pasillos del Congreso, donde ha expresado el "respeto absoluto al trabajo que está haciendo la Guardia Civil".

Tras recordar que Leire Díez ya no es militante socialista, Mínguez ha dicho que "es tiempo de justicia".

La Guardia Civil ha detenido este miércoles en Madrid a la exmilitante del PSOE Leire Díez y al expresidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, según han indicado a EFE fuentes próximas a la investigación.

Ambos han sido detenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, debido a una causa que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, y en la que las diligencias están bajo secreto sumarial.