Adopta un perro policía: Yuma, la perra que busca una familia para pasar su jubilación

La Policía Nacional busca una familia adoptiva para Yuma. Se trata de un pastor Belga Malinois hembra perteneciente a la Policía Nacional que se jubila por no ser apta para el trabajo. Puntualmente presenta dermatitis que puede ser ocasionada por el estrés y tiene algunos miedos que le impiden rendir en el trabajo.

Se lleva bien con perros de ambos sexos y es muy apegada, obediente y cariñosa con adultos. Es una perra muy sensible que generará mucho vínculo con su adoptante. No está testada con niños ni gatos.

Si deseas optar a su adopción escribe un correo a info@heroesde4patas.org y te indicarán como proceder.