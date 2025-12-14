Descubre tus 'looks' favoritos de la alfombra roja de los Premios Forqué 2025

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La 31ª edición de los Premios José María Forqué ha coronado a la película 'Los domingos', dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, como la gran triunfadora de la noche en el Palacio Municipal de IFEMA Madrid. El filme, que partía como uno de los favoritos, ha logrado alzarse con el galardón al Mejor Largometraje de Ficción, consolidando a su directora tras el éxito de su anterior trabajo. Además, la cinta ha sumado el premio a Mejor Interpretación Femenina para Patricia López Arnaiz, quien ha sido reconocida por su papel en esta producción que aborda las relaciones familiares y las herencias culturales.

En el apartado televisivo, la serie 'Anatomía de un instante' ha cumplido con los pronósticos al ser nombrada Mejor Serie de Ficción. La adaptación de la obra de Javier Cercas sobre el 23-F ha cautivado a los productores de EGEDA, reafirmando el auge de las producciones históricas de alta calidad en España. Por su parte, la comedia 'Poquita fe' ha vuelto a dejar huella en esta temporada con el premio a Mejor Interpretación Femenina en Serie para Esperanza Pedreño, mientras que Javier Cámara ha sumado un nuevo trofeo a su vitrina como Mejor Interpretación Masculina en Serie por su trabajo en 'Yakarta'.

La gala, presentada por Cayetana Guillén Cuervo y Daniel Guzmán, ha vivido momentos de gran emoción, especialmente durante el homenaje al actor Héctor Alterio, fallecido esa misma mañana, cuya figura ha sido recordada por toda la profesión como un referente del cine hispanoargentino. Asimismo, la productora Emma Lustres ha hecho historia al recibir la Medalla de Oro de EGEDA, siendo la primera mujer productora en obtener este reconocimiento por una trayectoria marcada por éxitos comerciales y críticos bajo el sello de Vaca Films.

Otros ganadores destacados de la velada han sido José Ramón Soroiz, premiado como Mejor Actor de cine por su papel en 'Maspalomas', y la película 'El cautivo' de Alejandro Amenábar, que se ha llevado el Premio del Público. En las categorías de género, 'Decorado' ha ganado como Mejor Largometraje de Animación y 'Flores para Antonio' ha sido reconocido como el Mejor Documental. Con estos resultados, los Forqué abren oficialmente la carrera hacia los Premios Goya, dejando claro que 2025 ha sido un año de gran diversidad y fortaleza para la industria audiovisual española.