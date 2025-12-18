La gravedad de los hechos lleva al juez a abrir una pieza sobre los sobres del PSOE

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor de la investigación sobre los supuestos abonos opacos desde la sede de Ferraz, acordó este miércoles abrir una pieza separada secreta con la información aportada por el PSOE relativa a los pagos en metálico entre 2017 y 2024. Moreno mantiene ese secreto, en principio, un mes, «mientras se practican las diligencias de investigación pendientes» por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que es la que deberá determinar si los «pagos sin soporte documental» en cash descubiertos a José Luis Ábalos y Koldo García, durante la instrucción en el Supremo, eran un práctica generalizada en el cuartel general del PSOE en Madrid. El instructor del denominado ‘caso sobres’ señala que el secreto de la información entregada por Ferraz es indispensable habida cuenta «la especial naturaleza del delito que se investiga, el carácter de las diligencias de investigación que se están practicando, así como el contenido de la documentación con carácter reservado que ha aportado el PSOE». Moreno abunda en que el sigilo en esta pieza es clave «ante las características y propia naturaleza de los hechos investigados, la gravedad de los mismos y al objeto de evitar que puedan generarse incidencias que afectan a la finalidad de la propia investigación». El juez recuerda que estos datos afectan a varias personas (cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios), lo que determina que se estime «racional, lógica, fundada, necesaria y respaldada legalmente» la decisión de mantener el secreto. Fue el pasado martes cuando el PSOE, siguiendo el requerimiento de Ismael Moreno, le entregó un pendrive con todos los abonos en ‘cash’ que la sede de Ferraz ha realizado entre 2017 y 2024. En un escrito que acompañado la memoria portátil, los representantes legales del partido pidieron al instructor del ‘caso sobres’ que mantuviera el secreto de estos datos. En ese pendrive hay gastos de cargos políticos y trabajadores fundamentalmente referidos a comidas, hoteles, gasolina o kilometraje. Junto a esos pagos, el PSOE afirma que, tal y como le reclamó el juez Moreno, también se han facilitado los «documentos en los que se soportan los mismos». O sea, las facturas o tickets presentados para justificar cada uno de esos gastos. El pasado 3 de diciembre, el juez ya dejó claro al PSOE que va a llevar a cabo una investigación total de los pagos en metálico desde la caja de Ferraz. El instructor del llamado ‘caso de los sobres’ aclaró al PSOE que no se va a limitar por lo tanto, como pretendía la formación que lidera Pedro Sánchez, a los pagos «sin respaldo documental» entregados al exministro y a su exasesor. El juez informó al PSOE que tenía que remitirle la relación de todos los pagos en ‘cash’ de esos ocho años, «con independencia del destinatario». «Es decir», abundaba el instructor para no dejar margen de duda a los responsables de Ferraz, el PSOE tenía que enviar en tiempo récord a la Audiencia Nacional «los documentos justificativos en los que se soporten dichos pagos» referidos a «todas las personas, cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios» que hayan recibido dinero en metálico de la caja de Ferraz.

