Los colegios electorales extremeños cierran sus puertas para iniciar el escrutinio

Los cerca de 800 colegios electorales de Extremadura han cerrado a las 20.00 horas sus puertas poniendo fin a las votaciones para elegir a los representantes de la Asamblea regional.

Los extremeños han acudido este domingo a las urnas en las primeras elecciones anticipadas de su historia, y únicas en el país en esta jornada, en las que decidirán si María Guardiola alcanza su anhelada mayoría absoluta o vuelven a ser necesarios los pactos.

Más de 860.000 extremeños estaban llamados a votar en alguno de los 791 colegios electorales que este domingo abrieron sus puertas desde las 9:00 horas para estos comicios autonómicos, para los que se han dispuesto 1.400 mesas electorales.

Los votantes de Extremadura eligen esta jornada a sus 65 representantes en el Parlamento regional, 36 por la provincia de Badajoz y 29 por la de Cáceres.

El PP aspira a conseguir la mayoría absoluta -33 escaños-, y si no lo logra tendrá que volver a pactar para lograr la investidura de María Guardiola.

Hasta las seis de la tarde la participación había sido del 50,64%, más de seis puntos por debajo de la de las elecciones de 2023 a la misma hora.