Los candidatos extremeños ya están en sus sedes a la espera de los resultados electorales

La candidata del PP María Guardiola acude a votar a mediodía al CEIP Vivero de Cáceres.EDUARDO VILLANUEVA

Los candidatos de los principales partidos que concurren a las elecciones extremeñas ya están en sus sedes o en los lugares elegidos para seguir el escrutinio y a la espera del resultado definitivo, el cual marcará el futuro de esta comunidad autónoma.

La candidata del PP a la Presidencia de la Junta, María Guardiola, se encuentra desde primera hora de esta tarde en el hotel elegido en Mérida acompañada de miembros de la dirección del partido y de familiares, siguiendo el recuento de votos de los comicios celebrados este domingo, históricos, en tanto que es la primera vez que Extremadura vota sola en España.

La duda de la cita electoral es si la moneda lanzada por Guardiola al convocar las elecciones anticipadas saldrá cara o cruz, si conseguirá la anhelada mayoría absoluta, para no depender del apoyo de Vox, o por el contrario no llega a los 33 escaños necesarios.

De ser así, Extremadura habría vuelto a la casilla de salida y de nuevo ante el bloqueo político, el que la presidenta justificó a convocatoria.

El seguimiento de la comparecencia de Guardiola, que será después de que se conozcan los datos definitivos, no antes de las 21.30, en principio, cuenta con una inusitada expectación mediática, con presencia de numerosos medios nacionales y de otras autonomías.

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, espera los resultados de las elecciones autonómicas de este domingo arropado por el Comité Electoral y varios miembros de su candidatura.

Gallardo ha llegado a la sede regional del partido en Mérida, donde no se respira el optimismo de otras ocasiones y donde está reunido, entre otros, con el portavoz del Comité Electoral y alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna.

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Óscar Fernández Calle, ha llegado sobre las 20.25 horas, acompañado por dirigentes nacionales y diputados autonómicos de su partido, al Parador de Mérida, desde donde seguirá la noche electoral.

Entre aplausos ha llegado la candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, al hotel emeritense en la que esta coalición electoral (Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde) seguirá la noche electoral. EFE

