El PP gana en Extremadura sin mayoría absoluta y el PSOE se desploma a su mínimo histórico

El Partido Popular ha ganado las elecciones en Extremadura aunque sólo ha conseguido un escaño más, hasta 29 y no logra la mayoría absoluta, mientras el PSOE se ha desplomado hasta su mínimo histórico y se queda con 18 escaños, diez menos que en 2023.

Así lo muestra el resultado de estos comicios autonómicos con el 95 % del voto escrutado, que da a Vox 11 escaños -seis más que dos años atrás- mientras que Unidas por Extremadura logra 7 representantes, tres más de los que tenía.