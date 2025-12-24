«Que los ciudadanos echen cuentas de lo que es tener un Gobierno progresista»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c) y las vicepresidentas: María Jesús Montero (2i), Sara Aagesen (i) y Yolanda Díaz (c-d) junto con el resto de ministros a su salida para la foto oficial con su nuevo equipo de Gobierno en las escalinatas del edificio del Consejo de Ministros en el Complejo de la Moncloa, antes de participar en la reunión del gabinete este martes en Madrid.EFE / Chema Moya

Publicado por Lucía Palacios / Clara Alba Madrid Creado: Actualizado:

«Que los ciudadanos echen cuentas, que verán lo que significa tener un Gobierno progresista que atiende las necesidades básicas de las personas», dijo el ministro de Transportes, Óscar Puente, este martes, al término del primer Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez tras la debacle sufrida por su partido en las elecciones del pasado domingo en Extremadura, en las que vio desplomarse el suelo bajo sus pies para descender hasta los 18 escaños, diez menos de los obtenidos por el fallecido Guillermo Fernández Vara en mayo de 2023. Sobre la mesa, dos reales decretos leyes que implican un enorme gasto social: la prórroga de medidas de protección como la moratoria antidesahucios o el bono social eléctrico y el abono único para transportes.

Pedro Sánchez ya dejó claro, antes incluso de conocer la dimensión del descalabro protagonizado por Miguel Ángel Gallardo, el candidato de su formación en una región que fue durante más de tres décadas uno de los principales bastiones socialistas, que pasara lo que pasara en una cita electoral que ya presuponía adversa no se sentiría interpelado. Y así ha sido. «El presidente —insisten en la Moncloa— no se presentaba a las elecciones. Decir lo contrario es comprar el marco de la derecha, que ha decidido de modo irresponsable encadenar elecciones económicas para desgastar al Gobierno».

Eso no quiere decir que en el Ejecutivo no sean conscientes de que tienen que movilizar a su electorado, que el pasado domingo se quedó, fundamentalmente, en casa. Pero creen que para hacerlo solo tienen que insistir en la misma estrategia desplegada hasta ahora e impulsar iniciativas de corte socialdemócrata que sirvan de paraguas, argumentan, a los «recortes» que en el ámbito autonómico pretende acometer la derecha. «Nos vamos a seguir dejando la piel para demostrar que no da igual quién esté al frente de los Gobiernos», proclamó en su estreno como portavoz la ministra de Inclusión, Seguridad Social e Inclusión, Elma Saiz.

La hipótesis con la que trabajan en el equipo de Sánchez es que, pese a que parezca que los españoles — y, concretamente, los voantes progresistas— han perdido el miedo a Vox después de dos años en los que esta formación ha sido determinante en más de una docena de autonomías, cuando lo que toque sea votar en unas generales las cosas se verán de otra manera. Lo mismo que ocurrió en 2023, recuerdan. Los socios del bloque de investidura llevan semanas advirtiendo de que los casos de corrupción protagonizados por dos de los hombres más próximos a Sánchez, el exministro José Luis Ábalos y el exsecretario de Organización Santos Cerdán, la gestión de los casos de acoso sexual y la situación de bloqueo parlamentario han provocado una apatía que requiere una reacción contundente. Pero en el Ejecutivo rebajan la gravedad del momento e insisten en que basta con mantener el rumbo y la agenda social, pero sin medidas extra.

Sánchez desoyó las demandas de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, al limitarse este lunes a un cambio de Gobierno quirúrgico para suplir la marcha de Pilar Alegría a Aragón con la designación de Milagros Tolón como ministra de Educación y la asunción de la portavocía por parte de Saiz. Y el martes, en el último Consejo de Ministros de 2025, tampoco dio luz verde a la prórroga de los alquileres que vencen en 2026 y que Sumar reclamó al PSOE en el encuentro del pasado viernes para relanzar la legislatura. Aunque el socio minoritario no tira la toalla.

Lo que sí se aprobó fue la tercera prórroga de los Presupuestos de 2023 y un real decreto ley que incluye todas las actualizaciones que deberían ir en el proyecto de 2026, que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha comprometido a presentar el próximo febrero. En él, el Gobierno ha incluido la revalorización de las pensiones entre un 7% y un 14,1% y los anticipos a cuenta de las comunidades autónomas —asuntos que «a priori» apoyaría incluso el PP— pero también otras cuestiones más ideológicas, como el citado escudo social para personas vulnerables.

El texto también incluye incentivos fiscales para los vehículos eléctricos o exenciones para las ayudas de los afectados por los incendios de este verano o los afectados por la dana. Y, en paralelo, Puente presentó el abono de tarifa única para autobuses, trenes de Cercanías y Media Distancia y la prórroga de las ayudas al transporte urbano e interurbano, por las cuales el Gobierno financiará el 20% del coste de los billetes independientemente de lo que hagan las comunidades autónomas. «No es magia, son tus impuestos. Y no tengan duda —advirtió —de que un gobierno de derecha y extrema derecha, una de las primeras cosas que suprimiría es esta».

El Gobierno cierra 2025 con la confianza de que podrá sacar adelante la prórroga del escudo social aprobada ayer en el Consejo de Ministros, a pesar de la difícil tramitación parlamentaria que se avecina para el texto en el Congreso. Al plan estrella que incluye la prohibición de los desahucios de familias vulnerables, el Ejecutivo suma otras iniciativas como la extensión de las ayudas para la compra de un vehículo eléctrico o a los damnificados por desastres naturales.

Incentivos fiscales

El Real Decreto-ley aprobado ayer integra los incentivos fiscales a particulares y empresas que compren un coche eléctrico o instalen un punto de recarga, con deducciones de hasta el 15% del valor de adquisición en el IRPF. También se mantienen las ayudas para obras de eficiencia energética en la rehabilitación de viviendas o edificios, con deducciones del 20%, el 40% o el 60%, según la mejora lograda, y con límites de inversión deducible de 5.000 euros, 7.500 y 15.000 euros en cada uno de los casos.

Sin cortes de luz

El Ejecutivo garantizará un año más el suministro de luz, gas natural y agua a los consumidores con la condición de vulnerables. Y se mantiene el descuento del bono eléctrico, que se sitúa en el 42,5% para el caso de esas familias y en el 57,5% para situaciones más extremas. Stop desahucios "Vamos a seguir incrementando el poder adquisitivo de la economía y reduciendo brechas que todavía existen", indicó ayer la nueva portavoz Elma Saiz, durante la presentación de este escudo social pactado con Bildu y que, en el caso de los desahucios, mantiene 60.000 procesos de desalojo paralizados. El Gobierno tendrá que esforzarse especialmente con esta medida, que no cuenta con el aval definitivo ni de Junts ni del PNV, a pesar de que también incluye compensaciones para el propietario afectado.

Desastres naturales

El Ejecutivo refuerza las ayudas a los afectados por desastres naturales. A las destinadas a los damnificados por la dana que asoló Valencia en octubre de 2024, se suma ahora una nueva exención del IRPF para las indemnizaciones por los incendios forestales sufridos el pasado verano en varias comunidades autónomas. Del mismo modo, la Comunidad Valenciana podrá llevar a cabo un año más nuevas operaciones de endeudamiento, mientras se prorrogan las entregas a cuenta para las comunidades ante la prórroga presupuestaria. Seguros agrarios El Ejecutivo también acordó ayer mantener la dotación de los seguros agrarios -claves para el sector- en 350 millones de euros. Los módulos 2 y 3 -que cubren riesgos climáticos y excepcionales- siguen reforzados con subvenciones mínimas que cubren el 50% del coste de las pólizas para los jóvenes y el 45% para explotaciones prioritarias. La cifra puede subir al 70% con las subvenciones autonómicas.