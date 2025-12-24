Feijóo quiere un pacto con Vox y no pedirá la abstención al PSOE en Extremadura

Publicado por Europa Press / Álvaro Soto Madrid Creado: Actualizado:

La portavoz del PP en el Congreso, la leonesa Ester Muñoz, considera que el mensaje «claro» de las elecciones autonómicas de Extremadura es que los ciudadanos quieren un «gobierno de la derecha» encabezado por la candidata ‘popular’, María Guardiola, y ha emplazado a Vox a llegar a un acuerdo porque «los extremeños no entenderían otra cosa».

Según ha explicado, «la lectura correcta» de las elecciones es que el 60% de los extremeños, la suma de PP y Vox, «quieren un Gobierno liderado por María Guardiola y que gobierne la derecha, no la izquierda».

«Creo que eso es evidente y, por lo tanto, lo que tendremos que hacer es ponernos de acuerdo, porque eso es precisamente lo que nos han dicho los extremeños, que estaban contentos con el Gobierno de María Guardiola y que quieren más», ha dicho a los de Santiago Abascal.

Muñoz dice que no le da «ningún miedo» pactar con Vox, pues de hecho ha recordado que la legislatura extremeña empezó con un Gobierno de coalición hasta que los de Abascal decidieron unilateralmente abandonar todos los ejecutivos autonómicos. Y ahora los extremeños han pedido que repita María Guardiola, otorgándole un 43%, un porcentaje que en comunidades como Andalucía supondría una mayoría absoluta.

Ester Muñoz aseguró que desconoce si Vox pedirá estar en el nuevo Gobierno, aunque los ve «muy cómodos» fuera de los Ejecutivos. En todo caso, ha recordado cuál sería la proporción adecuada para ese acuerdo: «De cada cuatro votantes (que quieren que gobierne la derecha), alrededor de tres han votado a María Guardiola y uno a Vox», ha deslizado. Y lo que no se cree es la abstención del PSOE, idea que sugirió el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, pues recuerda que el PSOE no la ha ofrecido. «En el PSOE ya le han dicho que de eso, nada —ha apostillado—. Están decididos a cavar la fosa».

Además, considera que «es muy difícil pactar nada con PSOE de Sánchez, que está bunkerizado y no es capaz de sacar ninguna ley, ni de traer unos presupuestos, que sí es capaz de poner al frente de candidaturas a personas procesadas y de atacar al Poder Judicial, que levanta muros contra españoles y alienta el odio contra el que piensa diferente».

Vox aprieta más a Guardiola y descarta abstenerse para facilitar su Gobierno

Vox cierra uno de los caminos para la investidura de María Guardiola. El candidato del partido en esta comunidad, Óscar Fernández, ha rechazado la posibilidad de abstenerse para facilitar la proclamación de la presidenta de la Junta. Si Guardiola aspira a la abstención de Vox, como planteó pocas horas después de los comicios, «yo aspiro a ser delantero centro del Real Madrid, pero claro, no me dan las piernas", ha ironizado Fernández.

La formación de Santiago Abascal va a apretar al PP hasta el límite en la negociación. Se sienten legitimados por su éxito en las urnas y, a la vez, quieren garantías de que en esta legislatura, Guardiola no sea una «socialista azul", como la definen en Vox; unas garantías que, al contrario que en la Comunidad Valenciana con la investidura de Juanfran Pérez Llorca, pueden pasar esta vez por ocupar puestos en el nuevo Ejecutivo. «No nos estamos poniendo límites en la negociación, más allá de hacer valer los votos de los extremeños y reflejar el resultado electoral, con Vox como gran ganador", ha afirmado este martes el vicepresidente y secretario general del partido, Ignacio Garriga, en Telecinco.

En esta previa de la negociación, Guardiola deja abierta la puerta a que el partido de Abascal entre en el Gobierno, pero recuerda que «ya estuvieron y no aguantaron ni un año» y si participan de nuevo en la gobernabilidad, «tendrá que haber un compromiso de seriedad, de gestión de trabajo", aseguró el lunes. Desde el lado de Vox todas las opciones están todavía sobre la mesa: entrar en el Gobierno, reclamar la presidencia de la Asamblea extremeña o exigir para más adelante la designación de senadores autonómicos de su partido.

Pero la formación de derecha radical insiste en que «no busca sillones", como ha reiterado este martes Garriga, sino que el PP acepte las 200 medidas que ya pusieron sobre la mesa en la última negociación de los presupuestos económicos y que Guardiola no aceptó, lo que condujo al adelanto electoral. «Plantearemos exactamente lo mismo que hace dos meses y que ella rechazó en tiempo récord, para seguir negociando con el PSOE", ha subrayado, por su parte, Óscar Fernández. Algunas de estas medidas son similares a las que ya planteó Vox en la Comunidad Valenciana, y que acató el PP, como rechazar el Pacto Verde, endurecer las iniciativas contra la inmigración irregular, bajar los impuestos y reducir las subvenciones a sindicatos, empresarios, asociaciones de género y cooperación, y otras más centradas en Extremadura: la ejecución del proyecto de regadío de Tierra de Barros, eliminación de la ecotasa para la central de Almaraz o la eliminación de la Agencia de Cooperación y del Consejo de Juventud.

Vox está a la espera de que Guardiola se ponga en contacto con ellos, algo que no ha ocurrido hasta ahora, para de esta forma iniciar la negociación. «Ella es la que tiene que formar gobierno y como no tiene los apoyos suficiente, debe buscarlos", ha señalado Fernández. En una entrevista en Canal Extremadura Radio, el candidato extremeño ha recordado al PSOE que si no le convencen las propuestas de Vox, «tiene un amplio abrigo de posibilidades porque puede llamar perfectamente al PSOE, con los que ha intentado pactar los presupuestos del 2026, una vez que rechazó nuestras medidas». De hecho, el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra aboga por esa opción, que su partido, el PSOE, se abstenga para facilitar la investidura de Guardiola.