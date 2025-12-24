El decreto del escudo social entrará en vigor el jueves

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El real decreto-ley de prórroga del escudo social aprobado ayer martes por el Consejo de Ministros entrará en vigor mañana jueves. Así lo establece la norma publicada este miércoles en el BOE, y que prevé que el real decreto-ley entrará en vigor al día siguiente de su aparición en el boletín oficial.

La disposición final quinta determina que el capítulo III del decreto, que incorpora medidas sobre pensiones y otras prestaciones públicas, producirá efectos desde el próximo 1 de enero, mientras que lo hará desde el próximo lunes, 29 de diciembre, la modificación de la disposición de Ley General de la Seguridad Social que amplía un año más que los facultativos de Atención Primaria, médicos de familia y pediatras adscritos al Sistema Nacional de Salud puedan compatibilizar la pensión contributiva de jubilación con el trabajo.

Se acelera esta entrada en vigor en el caso de estos médicos, explica el articulado, porque si no se prorrogara la compatibilidad de la pensión de jubilación y el ejercicio de la actividad de los médicos de Atención Primaria y pediatras, la medida decaería el 28 de diciembre de 2025, “con las importantes consecuencias que ello provocaría en los Servicios Públicos de Salud ante la falta de personal sanitario en dichas áreas”.

Al margen de la entrada en vigor de la prórroga del escudo social en virtud del calendario establecido en el BOE, el macrodecreto deberá ser sometido ahora a convalidación del Congreso.