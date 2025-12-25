La nieve mantiene cortadas una decena de carreteras en Burgos, Navarra, Granada y Almería

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

Burgos es la provincias más afectada hasta el momento y tiene el tráfico cortado en la BU-571 desde el km 0 en Rio Trueba al km 7 en Rio de la Sia (BURGOS); la BU-570 desde el km 0 en Espinosa de los Montaeros al km 17 en Rioseco y l a BU-572 a la altura de Rio de Lunada desde el km 0 al km 8. Y, en Salamanca, el corte afecta a la carretera DSA-191 a la altura de Candelario desde el km 8 al km 10.6.

En Navarra, en la NA-137 a la altura de Isaba desde el km 47 al km 51 sentido está prohibido el tráfico de camiones articulados y autobuses y es necesario el uso de cadenas para el resto del tráfico. Entre los kilómetros 51 y 59 está interrumpido el tráfico.

También está cortada la NA-2012 desde el km 7.2 en Muskilda al km 23.56 en Irati y la NA-2011 a la altura de Pikatua desde el km 7 al km 10.8 sentido.

En Almería, la nieve mantiene cortado el Puerto de montaña Las Menas de la carretera A-1178 desde el km 9 en El Cantaro al km 38 en Las Tablas. Y en Granada, la A-4025 desde el km 0 en Güejar Sierra al km 7.35 y la A-395 desde el km 32, ambas en Sierra Nevada