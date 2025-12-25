Mueren dos menores de 15 y 16 años en el incendio en una vivienda en Málaga

Publicado por EFE Málaga Creado: Actualizado:

Dos menores de 15 y 16 años han fallecido en el incendio registrado este jueves en una vivienda de dos plantas de la localidad malagueña de Alhaurín el Grande, según ha informado el 112, servicio perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Varios testigos alertaron al teléfono 112 a las 8:00 horas de un incendio en una casa de la calle situada en la calle San Rafael en el que había varias personas atrapadas.

La sala coordinadora activó a la Guardia Civil, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, Policía Local y a los Bomberos del Consorcio Provincial, que desplazaron efectivos de los parques de Coín y Alhaurín de la Torre.

Los operativos de emergencia desplazados al lugar han confirmado al 112 que dos personas han fallecido en este suceso, sin que por el momento hayan trascendido más datos.

Además, la vivienda de dos plantas ha quedado gravemente dañada por el incendio, y ha llegado a colapsar el techo.