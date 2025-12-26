Cuatro menores mueren el mismo día en un incendio, por gas o por un navajazo

Publicado por Ical / Efe Palencia / Málaga / Madrid Creado: Actualizado:

Cuatro menores han muerto en España en 24 horas víctimas de un incendio, un escape de gas o apuñalado en una reyerta. También ha muerto de manera violenta un hombre de 54 años.

Un niño de 12 años falleció ayer por una posible intoxicación de gas en una vivienda en Baltanás (Palencia) y otras tres personas, una de ellas insconsciente, requirieron asistencia, lo que obligó a su traslado al hospital de la capital. La sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibió sobre las 10.30 horas una llamada que solicitaba asistencia para dos hombres, un menor y un adulto, que estaban inconscientes en el interior de una vivienda de la calle de la Virgen del municipio palentino. Además, una chica de 21 añoas y una niña de 2 requerían asistencia, que estaban conscientes pero con cefalea. Los alertantes señalaron que la casa contaba con una gloria como sistema de calefacción.

El 1-1-2 avisó del incidente a la Guardia Civil (COS) de Palencia, a los Bomberos de la Diputación de Palencia y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias — Sacyl, que envió una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Baltanás. En el lugar de los hechos, el personal sanitario de Sacyl confirmó el fallecimiento de una de las personas afectadas, que era un menor de 12 años, y atendió a otro varón de 33 años, quien fue trasladado en la UVI móvil al hospital de Palencia. En cuanto a las dos mujeres, fueron llevadas al mismo centro en la ambulancia de soporte vital básico. La Guardia Civil investiga las circunstancias en que se ha desencadenado el suceso.

Dos menores de 15 y 16 años han fallecido en el aparatoso incendio registrado ayer en una vivienda de dos plantas de la localidad malagueña de Alhaurín el Grande, que según las primeras hipótesis pudo ser originado por un cortocircuito. El incendio, que investiga la Guardia Civil, ha ocurrido poco antes de las 7:00 horas en una casa situada en el número 19 de la calle San Rafael, a la que los menores —que al parecer eran pareja— fueron a dormir unas cuatro horas antes tras celebrar la Nochebuena, ha explicado a los periodistas el alcalde del municipio, Anthony Bermúdez.

Los dos fallecidos, Rebeca y Juan Antonio, eran vecinos de Alhaurín el Grande, municipio de unos 27.000 habitantes, que vive con dolor y consternación esta tragedia ocurrida el día de Navidad. «Perder una hija y un hijo es terrible, y más en estas fechas tan señaladas», ha señalado el regidor, quien ha apostillado que es «una desgracia muy grande para el municipio».

La vivienda, que pertenece a la madre de la joven que ha muerto en el incendio, ha quedado gravemente dañada -según el 112, ha llegado a colapsar el techo-, por lo que el Ayuntamiento intentará buscarle un alojamiento en las próximas horas.

El teléfono 112 recibió sobre las 8:00 horas el aviso de varios testigos de un incendio en la vivienda en el que había personas atrapadas, por lo que movilizó a la Guardia Civil, al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a los Bomberos del Consorcio Provincial, que desplazaron efectivos de los parques de Coín y Alhaurín de la Torre.

Fuentes del operativo desplegado en el lugar han dicho que los menores se encontraban solos en la planta superior de la vivienda, donde se habían quedado atrapados y no han podido salir.

En la planta baja del inmueble había gran cantidad de material inflamable, que ha hecho que el fuego se propagase rápidamente y ha dificultad tanto el acceso a la planta superior como las tareas de extinción del incendio.

Además de los dos menores, que según las mismas fuentes eran pareja, en el suceso ha fallecido un perro.

El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande ha decretado un día de luto oficial, este viernes 26 de diciembre, por el fallecimiento de los dos adolescentes.

"Todo el pueblo de Alhaurín el Grande se une en el dolor y ofrece su apoyo a la familia de los menores, quienes se han visto trágicamente afectadas por esta terrible pérdida", ha señalado el alcalde en un comunicado difundido a través de las redes sociales.

También ha expresado su pesar por el fallecimiento de los jóvenes la Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, junto a la Banda de Cornetas y Tambores 'Boinas Negras', de la que eran componentes Rebeca y Juan Antonio.

"Consternados por el inmenso dolor que nos deja esta doble y tan temprana pérdida", ha escrito.

La menor también formaba parte de una escuela local de danza, que ha mostrado su "profundo dolor" por la muerte de la alumna. "Su responsabilidad, sus ganas y el arte que derrochaba en cada movimiento han dejado una huella imborrable en nuestros ensayos y en nuestros corazones", ha subrayado.

Un joven de 17 años ha muerto en Madrid, en el distrito de Puente de Vallecas, cuyos presuntos agresores ya han sido detenidos, y un hombre de 53 en el barrio de Chamberí, los dos por arma blanca. La primera víctima, según ha informado este jueves el Suma 112, estaba en parada cardiorrespiratoria como consecuencia de una agresión con arma blanca en el hemitórax izquierdo. Cuando llegaron los servicios sanitarios solo pudieron constatar su fallecimiento, tras lo que se estableció un dispositivo especial de búsqueda que permitió localizar a los dos presuntos agresores. Los dos hombres, de nacionalidad española al igual que la víctima, conocían al fallecido, aunque se descarta que pertenecieron a alguna banda callejera y que el suceso obedezca a algún enfrentamiento entre bandas rivales.

Tras recibir una llamada al CIMACC-091 alertando de una pelea entre dos grupos de personas, miembros de Seguridad Ciudadana se personaron en el lugar, donde encontraron el cuerpo de la víctima tendido en el suelo con heridas de arma blanca, por lo que iniciaron maniobras de RCP hasta la llegada de Servicios Sanitarios, quienes constataron su fallecimiento.

Se estableció un dispositivo especial de búsqueda que permitió localizar en las inmediaciones a otro hombre también participante en la pelea por la parte contraria, el cual presentaba heridas de arma blanca, dos navajazos en cuello y glúteo, según fuentes policiales, que han indicado que uno de los agresores nació en 2006.

Finalmente, el otro presunto autor de la muerte del joven de 17 años fue detenido y trasladado a la Comisaría de Puente de Vallecas, donde se personaron agentes del DEVI de Policía Científica, de la Brigada Provincial de Información y del Grupo VI de Homicidios, quienes se hacen cargo de la investigación.

El segundo fallecimiento por agresión con arma blanca, en la calle Alonso Cano, en el barrio de Chamberí, se ha producido a las 5:40 de la mañana y se trataba de un hombre de 63 años que presentaba varias heridas y estaba en parada cardiorrespiratoria cuando llegaron los equipos del Samur-PC, que tras 40 minutos de maniobras avanzadas, solo pudieron confirmar el fallecimiento.

Agentes de la Policía Nacional investigan la muerte de este hombre, que se encontraba inconsciente, en la acera, cuando se recibió una llamada al CIMACC 091.

En el lugar se personaron agentes del DEVI de Policía Científica y del Grupo VI de Homicidios, quienes se hacen cargo de la investigación.