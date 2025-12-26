Los partidos políticos se enfrentan ahora también por el mensaje navideño del Rey

Publicado por Álvaro Soto Madrid Creado: Actualizado:

El discurso de Navidad del Rey, centrado este año en preservar la convivencia y alertar sobre el «hastío» político, ha recibido reacciones diversas entre los partidos. El PSOE y el PP respaldaron las palabras de Felipe VI y alabaron su apuesta por el diálogo y la ejemplaridad, mientras que los socios que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, los partidos más a la izquierda del arco parlamentario y los independentistas, han rechazado el texto al considerar que no aborda ni los problemas sociales ni las reclamaciones nacionalistas. Entre las formaciones mayoritarias, Vox fue la única en no pronunciarse.

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha sido la encargada de realizar la valoración de su partido. Narbona ha elogiado «la defensa del diálogo, del respeto y de las instituciones» que ha realizado el Rey y ha resaltado el reconocimiento que Felipe VI hace de «la Constitución del 78 y la pertenencia de España a la Unión Europea», que han permitido «consolidar los derechos y las libertades». Según Narbona, el Rey ha alertado de que «todos esos logros están amenazados por los extremismos y los populismos, doctrinas que tuvieron nefastas consecuencias hace muchos años».

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha apoyado el discurso de Felipe VI y ha remarcado el «llamado a cuidar la convivencia entre españoles sin olvidar los desafíos de hoy». «Suscribo las palabras del Rey», ha dicho Feijóo, que ha destacado la reivindicación de la Constitución y Europa «como garantes de libertad y prosperidad». «Nuestra Nación merece un futuro donde caminar juntos, sin barreras ni muros», ha señalado el líder popular en la red social X.

El apoyo al discurso de Felipe VI ha sido unánime en las filas del PP. Desde la dirección del partido, la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, ha alabado el «gran discurso del Rey» y sus apelaciones al progreso de España cuando existen «objetivos que compartir». En la misma se han expresado los barones. El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, siente «orgullo» de que España «cuente con la voz serena del rey Felipe» y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reproducido una parte del discurso en la que el Monarca subrayaba la importancia de la convivencia. Desde Extremadura, María Guardiola ha resaltado que «el proyecto común» se cuida «con altura, no con tensión» y el murciano Fernando López Miras ha resaltado que «en tiempos de inestabilidad, conviene escuchar las palabras».

Entre los socialistas, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha reproducido una parte del discurso para apostillar: «Como ha puesto de manifiesto el Rey, desde la Transición, España es un proyecto de éxito, de avance y de modernización. Y es una obra de todos».

Los partidos de izquierda, sin embargo, se han mostrado muy críticos con el discurso del Rey. La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha tildado la intervención de Felipe VI como "decepcionante" y le ha reprochado que no se centrara en "la desigualdad, la precariedad y la crisis de la vivienda". El secretario general del Partido Comunista de España (PCE) y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha lamentado que el Rey no haya dedicado "ni una palabra" al "genocidio palestino y el ataque de Trump al derecho internacional".

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha descalificado las palabras del Rey por subirse "a la ola del discurso antipolítico en una intervención plagada de lugares comunes". "El nieto político de Franco se resiste a mencionar la dictadura y habla de ella como si fuera un fenómeno meteorológico. La desmemoria es el principal motor de la ultraderecha hoy", ha criticado. Mientras, la exministra de Igualdad y eurodiputada de esta formación, Irene Moreno, se ha burlado de "un discurso 'Campofrío' de la polarización". "La monarquía es parte del problema porque su supervivencia depende de que todo siga igual de corrupto, de machista, de mal", ha asegurado Montero.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha criticado que el Rey pidiera no alimentar extremismos, radicalismos y populismos, cuando él es "el más extremista y el más radical". "Es surrealista que apele a acabar con los extremismos y la crispación cuando ha sido el más extremista y el más radical contra la convivencia democrática cuando Catalunya ha querido expresar en las urnas su voluntad popular", en referencia al referéndum ilegal del 1 de octubre, ha agregado Turull.

Como en otras ocasiones, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha atacado con ironía el discurso de Felipe VI. En su mensaje en X, ha escrito: "Tú: 'Este año en la cena nada de comentar el discurso del rey'. Tú 10' después:", y ahí ha incluido una imagen del cuadro 'Lenin proclama el poder soviético en el Instituto Smolny', en la que el líder comunista proclama el triunfo de la revolución y la instauración de los soviets.

EH Bildu se ha negado a opinar sobre el discurso de Felipe VI, a quien definió como "heredero del legado franquista y reaccionario". "Las vascas y los vascos no tenemos rey. Gora Euskal Errepublika! (Viva la república vasca)", ha publicado Bildu en las redes sociales.