Sumar reclama también la dimisión de Feijóo y le acusa de mentir ante los mensajes con Mazón el día de la dana

La coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha reclamado también la dimisión del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al acusarle de mentir sobre sus mensajes con el expresidente de la Comunidad Valenciana Carlos Mazón durante el día la dana.

Así lo ha trasladado mediante un mensaje en las redes sociales, después de que el presidente 'popular' remitiera a la jueza que investiga la gestión durante el temporal, en el que murieron 230 personas en la provincia de Valencia, los mensajes que le envió Mazón el 29 de octubre de 2024.

Feijóo ha asegurado en una entrevista con 'El Debate', recogida por Europa Press, que no ha borrado los mensajes con el expresidente de la Generalitat valenciana el día de la dana y ha añadido que ha mandado a la jueza lo que le notificó en el auto que recibió el 22 de diciembre.

Sin embargo, Hernández ha lanzado que "los hechos desmontan una vez más el relato de Mazón y Feijóo, en "plena Nochebuena y por detrás".

"Pero no lo vamos a olvidar. Sabiendo ya que estaba mintiendo, ¿dimitirá el señor Feijoo? Porque debería por respeto a las víctimas y a sus familiares", ha apostillado.

EL GOBIERNO EXIGE QUE DEJE EL CARGO

Con ello se suma a la petición de dimisión reclamada por Compromís y también por la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, quien ha asegurado este viernes que Feijóo "debería dimitir" porque lleva "un año mintiendo" con los mensajes que se cruzó con Mazón en las primeras horas de la tragedia de la dana.

A su vez, la ministra de Ciencia y líder del PSOE en la Comunidad Valenciana, Diana Morant, ha exigido también que Feijóo renuncie a su cargo "si no es capaz" de entregar a la jueza de la dana su "conversación íntegra" con el expresidente de la Comunidad Valenciana.