La DGT retira la homologación a cuatro modelos de balizas V16

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha retirado la homologación a cuatro modelos de balizas V16 que hasta ahora se podían encontrar en el mercado. A falta de unos días para que entre en vigor la obligatoriedad de llevar estos dispositivos en los vehículos, estos cuatro modelos dejarán de comercializarse aunque podrán seguir usándose en las carreteras.

Los modelos y marcas cuya vigencia ha finalizado son Don Feliz V16IoT – certificado PC24020028 (fabricado por Ledel Solutions / Yuyao Jiming Electronic); The Boutique For Your Car V16IoT – certificado PC25020290 (Ledel Solutions / Yuyao Jiming Electronic); Ikrea V16IoT – certificado PC25060006 (Ledel Solutions / Yuyao Jiming Electronic) y Call SOS (modelo XL-HZ-001-VC) – certificado 2024060583G1 (Ditraimon SL). Los tres primeros modelos son de fabricación china, mientras que el cuarto se ha fabricado en España.

La DGT ha confirmado a FACUA-Consumidores en Acción que los motivos de esta retirada han sido administrativos y no técnicos. En unos casos han sido retirados a petición de los propios interesados y en otros porque finalizó su vigencia y no fueron renovados.

La asociación informa de que el uso de los dispositivos que hayan sido adquiridos con anterioridad a su pérdida de vigencia es seguro para los conductores y podrán seguir usándose a partir del 1 de enero de 2026 al cumplir con todas las especificaciones técnicas. En la página web de la DGT se pueden consultar las marcas y modelos certificados.

Balizas sin conectividad con la DGT

FACUA ha denunciado ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a varias plataformas online por no ofrecer información clara sobre las balizas V16 sin conectividad con la DGT, unos dispositivos que todavía tienen a la venta pese a que dejarán de ser válidos a partir del 1 de enero de 2026.

La asociación ha podido comprobar que actualmente todavía se comercializan en Amazon, AliExpress y Leroy Merlin balizas en cuya descripción aparece «homologada por la DGT» pero no aclaran que su vigencia, como mero complemento de los triángulos de señalización, caducará con el fin de este año 2025.

También ha criticado que la Dirección General de Tráfico permita la venta de balizas V16 con el sello «homologada por la DGT» sin que su etiquetado y publicidad aclare que no serán válidas a partir de enero de 2026 al carecer de conectividad con el organismo del Ministerio del Interior.