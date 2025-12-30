Feijóo declara 2025 año del «colapso total del sanchismo"

Publicado por Álvaro Soto Madrid Creado: Actualizado:

Para Alberto Núñez Feijóo, nada de la gestión del Gobierno durante los últimos doce meses se salva de la quema. En su balance político anual, el presidente del PP consideró este lunes que "2025 ha sido el año del colapso total del sanchismo, un mal año para España y el peor año del peor Gobierno en la España democrática". Lo ejemplificó en diez grandes fracasos que atribuyó a Pedro Sánchez y se conjuró para liderar "el día después", cuando le toque al PP reconstruir sobre las ruinas del proyecto del actual inquilino de La Moncloa. "España ya ha roto con Sánchez y en lo que de mí dependa, el país tendrá el mayor cambio a mejor de su historia", aseveró.

En un escenario de enorme competencia electoral en la derecha, con la vista puesta en el ciclo electoral que ha abierto Extremadura y con el que los populares pretenden ir ahogando al presidente derrota a derrota y un horizonte que desembocará, como muy tarde en 2027, en las generales, Feijóo se reafirmó en su intención de gobernar en solitario (si consigue una mayoría de apoyos en las urnas), como adelantó en el congreso nacional de su formación este julio. "Nosotros no somos el partido de Sánchez. Nosotros nos vamos a presentar a las elecciones generales para ganarlas. Una vez que las ganemos, intentaremos gobernar en solitario. Es nuestro objetivo, sigue siendo nuestro objetivo", aseguró.

Pero a la vez, relajó la presión sobre Vox, con el que su partido tendrá que llegar a algún tipo de acuerdos en Extremadura para poder investir de nuevo a María Guardiola y, según las encuestas, también en Aragón y Castilla y León, las dos próximas citas con las urnas en el primer trimestre de 2026. "Nuestro único cordón sanitario es Bildu, no Vox ni los votantes de Vox", incidió una vez más Feijóo, quien, no obstante, sí vino a lanzar una advertencia a los de Santiago Abascal al asegurar que no ve motivos para no investir a Guardiola, la clara ganadora a su juicio del 21-D; es decir, para una repetición electoral.

El jefe de la oposición todavía no ha hablado con Abascal, pese a que ya ha transcurrido más de una semana desde los comicios extremeños. "Lo haré cuando sedimenten los resultados", arguyó. Pero sí pidió a Abascal que actúe "de forma responsable y proporcional" y puso en los hombros de la formación de derecha radical, y no en una hipotética y casi imposible abstención del PSOE, la responsabilidad de "mantener la estabilidad" en Extremadura.

Como era previsible, Feijóo describió la situación en España como "muy grave". "Transitamos la decadencia", lamentó el líder popular, que elaboró un decálogo con los asuntos que han puesto contra las cuerdas al Gobierno en 2025: la minoría parlamentaria, la crisis de la vivienda, el apagón, la inmigración, la política internacional, la gestión de fondos europeos, la situación de las familias, la "desprotección" de las mujeres, la juventud y, finalmente, la corrupción. Todos ellos unidos han provocado un "desbordamiento político y moral" del Ejecutivo que, cree Feijóo, le obligarán, siempre que los españoles le conceden su apoyo en las urnas, a una triple tarea: conseguir "limpieza y regeneración democrática; seguridad en la calle, en las fronteras y en el futuro; y que trabajar merezca la pena".

Con esta catastrófica hoja de servicios, a ojos del líder de la oposición el presidente está "condenado". "Pero no lo está España", trasladó Feijóo a sus "compatriotas". "Somos un gran país, nada ni nadie nos va a arrebatar la autoestima colectiva. Que nadie asuma un fracaso que no es el suyo. Quien está fracasando es el Gobierno, no la nación", enfatizó, antes de apelar "al orgullo y la autoestima" de los ciudadanos "frente a la infamia". "Podemos volver a hablarle al mundo. No vamos a concederle al sanchismo y a sus socios la victoria de una España insegura y desanimada. Revertir la actual situación no será fácil y no será rápido, pero lo haremos", prometió.

"Minoría de bloqueo"

En su intervención en Génova, Feijóo no reclamó explícitamente la convocatoria de elecciones anticipadas, una exigencia repetida desde hace meses. Pero sí dejó la idea en el aire cuando insistió en que Sánchez "ha perdido los apoyos para seguir, dicho por los mismos socios que le invistieron". "Parece que este puede ser el primer Gobierno de nuestra historia incapaz de aprobar un solo Presupuesto en toda la legislatura. Tener una minoría de bloqueo es muy distinto a tener una mayoría de Gobierno. Solo el fracaso de la mayoría parlamentaria sería un motivo suficiente para convocar unas elecciones generales. Y con este Gobierno solo es el inicio", ironizó.

En cualquier caso, el líder popular señaló 2026 como "el año del cambio". "Es verdad que no depende únicamente de mí -admitió, en referencia al anhelo declarado de Sánchez de mantenerse en La Moncloa hasta 2027-. Pero lo que depende de mí es ofrecer a mi país el mejor proyecto para la España que viene, llegar con las reformas adecuadas, defender el interés general, convencer a los españoles de que seré su primer servidor y formar un Gobierno decente". "Cuando llegue el momento, estaremos preparados para dar a España el Gobierno que necesita. Y lo lograremos", sentenció.