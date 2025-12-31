El PP llevará a Ábalos al Senado el 8 de enero en busca de una confesión

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El Partido Popular quiere una vuelta de vacaciones de Navidad de alto voltaje. La portavoz de los populares en el Senado, Alicia García, anunció este martes que la comisión de investigación del ‘caso Koldo’ reanudará sus trabajos tras el parón por las fiestas con el interrogatorio, el jueves 8 de enero, de José Luis Ábalos. La intención del PP, según admiten fuentes del partido de oposición, es dar la oportunidad al exministro de poder ‘tirar públicamente de la manta’ en un momento en el que el exdirigente socialista —según estiman desde Génova— está especialmente «dolido», habida cuenta de que se encuentra en prisión preventiva en Soto del Real, en compañía de su exasesor Koldo García, desde que el pasado 27 de noviembre el magistrado del Supremo, Leopoldo Puente, lo encarcelara por el «extremo» riesgo de fuga, al enfrentarse ya a una petición de 24 años de condena por la primera de las piezas por la que se le va a enjuiciar: el ‘caso mascarillas’. El magistrado Puente será el que deba autorizar el traslado a la Cámara Alta del preso o, llegado el caso, su comparecencia telemática desde la cárcel de la serranía madrileña. Precisamente, el Tribunal Supremo ha convocado una vista para el próximo 15 de enero, en la que analizará el recurso de apelación que presentó Ábalos contra su entrada en prisión provisional por esta primera pieza de la trama ‘Ábalos-Cerdán-Aldama-Koldo’. «Ábalos no es un actor secundario; es el hombre para todo de Sánchez y tiene la llave de la caja fuerte de los secretos del sanchismo. Queremos que venga al Senado y que la abra de par en par delante de todos los españoles», reconoció abiertamente Alicia García, quien no ocultó que el PP quiere brindar la oportunidad al exministro de tirar de la manta, algo que no ha hecho en los casi dos años desde que estalló el ‘caso Koldo’, si bien el pasado verano exploró la posibilidad de un pacto con Anticorrupción de la mano del que entonces era su letrado, José Aníbal Álvarez. García retó a Ábalos —que ya compareció ante esta comisión el 6 de mayo de 2024— a elegir entre dos opciones durante su nuevo interrogatorio en el Senado: «colaborar con la verdad o proteger a Sánchez». La portavoz popular dijo esperar que el exministro se avenga a explicar en sede parlamentaria, particularmente «cómo se financió la candidatura de Sánchez en las primarias, qué irregularidades hubo en esas primarias, qué se pactó con Otegi y el PNV, además de la moción de censura, y hasta dónde llegaba el sistema de mordidas construido por Cerdán».

También Zapatero

«Sánchez podrá celebrar el fin de año encerrado en su búnker de La Moncloa, pero los españoles celebran otra cosa: el final de un ciclo, el final del sanchismo», sentenció García, quien aseguró que su grupo todavía no tiene fecha para el interrogatorio del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, otra de las grandes ‘piezas políticas’ que el partido que preside Alberto Núñez Feijoo quiere cobrarse este invierno en el Senado. Los populares, que hicieron uso de su mayoría absoluta para convocar este martes a la Mesa de la comisión de investigación del Senado con el objetivo de incluir al expresidente, insistieron en que Zapatero comparecerá como «padre del sanchismo» y para explicar si hubo «un chivatazo» en su reunión el pasado 8 de diciembre con Julio Martínez Martínez, el intermediario de Plus Ultra, quien fue arrestado solo tres días después de su encuentro en un paraje de El Pardo con el exjefe del Ejecutivo.

