Alerta por la «antigüedad excesiva» de vehículos, barcos o helicópteros de la Policía

El Tribunal de Cuentas alerta de que la Policía Nacional y particularmente la Guardia Civil han venido operando con «vehículos, aeronaves y embarcaciones con una antigüedad excesiva», lo que conlleva «mayores gastos de mantenimiento y, en ocasiones, limitaciones en su operatividad». Por ello, recomienda al Ministerio del Interior diseñar un plan de renovación de estos medios móviles. El informe indica que, aunque los fondos europeos han permitido adquirir un «número muy significativo de vehículos menos contaminantes» (2.668 unidades para la Policía y 1.599 para la Guardia Civil), el parque móvil de ambos cuerpos continuaba hasta inicios de este año aquejado de «una antigüedad significativa». Así, al arranque de 2025 un 21% de los turismos y un 26% de los todoterrenos de la Guardia Civil tenían más de 15 años o más de 300.000 kilómetros, mientras que, en la Policía Nacional, el 35% de las unidades tenía más de 100.000 kilómetros, un 50% más de cinco años y un 25% más de 15. En este contexto, el tribunal alerta de que «las limitaciones en la renovación del material móvil condicionan el desempeño de la Policía Nacional y la Guardia Civil, en la medida en que con frecuencia se operan unidades al límite o sobrepasando su vida útil» y recomienda diseñar un plan de renovación de la flota de vehículos a medio y largo plazo. Respecto a los medios aéreos, señala que entre 2021 y 2025 se redujo el número de helicópteros en servicio de 63 a 56, a pesar de la entrega de 18 unidades (nueve a cada cuerpo) del modelo H-135 entre 2022 y 2025. Además, avanza que hasta 2026 se prevé dar de baja diez unidades de modelos.