PP y PSOE convierten Venezuela en el campo de batalla de la política interna

El futuro de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos y la relación de España con el próximo gobierno de ese país y con la administración de Donald Trump han abierto una nueva brecha en la política española con posicionamientos diametralmente opuestos en los distintos partidos. Por un lado, Gobierno y PP discrepan sobre con quien hablar ahora en Venezuela, si con la hasta ahora vicepresidenta, Delcy Rodríguez, como defiende el Ejecutivo, puesto que ha asumido el liderazgo del Estado, o con la oposición que representan Edmundo González y María Corina Machado, a los que los populares consideran únicos protagonistas del camino de transición en aquel país. Por otro, los partidos a la izquierda del PSOE, principalmente Podemos, pero también los socios de Gobierno de Sumar, van más allá que el Ejecutivo de Pedro Sánchez en sus críticas a Estados Unidos y en cuanto a las medidas que España y Europa deberían adoptar frente a la administración Trump. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha dicho que le hubiera gustado una respuesta «más dura» de la UE al ataque de Estados Unidos a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, y ha llamado al «rearme moral» de los principios democráticos ante este «peligrosísimo» precedente. Albares ha asegurado que España está liderando la posición mundial en respuesta a la operación estadounidense y que, pese a ello, no teme ni espera ninguna represalia por parte de Estados Unidos Ha afirmado asimismo que hablarán con la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, que ha asumido el liderazgo del Estado, aunque seguirán manteniendo interlocución con la oposición venezolana para conseguir un diálogo que posibilite la estabilidad.

La derrota del mal

El PP cree que la detención de Maduro supone derrotar «el mal» Para la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, los «únicos protagonistas» en el camino de Venezuela hacia la democracia tras la detención de Maduro, que a su juicio ha supuesto derrotar «el mal», deben ser Edmundo González y María Corina Machado. En este sentido se ha pronunciado la Fundación FAES del expresidente José María Aznar, que en un editorial publicado este lunes califica las palabras del presidente estadounidense sobre Edmundo González y María Corina Machad como unas declaraciones «de suma torpeza». Pero el PP no se ha quedado ahí sino que además ha instado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a explicar, como ha escrito el secretario general del PP, Miguel Tellado, en un mensaje en X, y ha defendido también la presidenta Isabel Díaz Ayuso, «los negocios y las conexiones» del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero con el régimen de Nicolás Maduro. la número dos de Podemos, Irene Montero, ha acusado de «hipocresía» al PSOE, aunque también a Sumar, respecto a la «agresión militar ilegal» de Estados Unidos a Venezuela, por buscar titulares y decir «cosas que suenan bien para su electorado» pero que no tienen consecuencias. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, por su parte, ha declarado que Donald Trump está instalando un «régimen de corte fascista» y ha manifestado que lo que España tiene que hacer es «salir de la OTAN» como «único camino posible» para construir una «autonomía estratégica militar a nivel europeo».

