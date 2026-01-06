El Rey alerta ante los militares de la "amenaza creciente que llega al corazón de Europa"

El rey Felipe VI, la princesa Leonor y la reina Letizia presiden la ceremonia de la Pascua Militar.JUANJO MARTÍN

El Rey alertó este martes durante el tradicional acto de la Pascua Militar sobre la "amenaza creciente que llega al corazón de Europa", en clara referencia a la deriva de la guerra de Ucrania, cuyo comienzo cumplirá cuatro años a finales de febrero, y los planes de pacificación que se debaten sin éxito en la actualidad. Vestido para la ocasión con el traje de capitán general del Ejército del Aire, Felipe VI hizo un repaso de los hitos castrenses más destacados del pasado año y, con la vista puesta en este curso, ensalzó el compromiso de la Fuerzas Armadas "con la seguridad internacional, el multilateralismo y, en definitiva, con el orden global basado en normas", destacó. Esta mención al cumplimiento de la legalidad internacional por parte del mando supremo de los ejércitos no es baladí, ya que ante su preocupante visión sobre los "múltiples conflictos bélicos, crisis y tragedias humanitarias" que deja 2025, el año que comienza va a estar marcado por la intervención militar unilateral de Estados Unidos en Venezuela del pasado 3 de enero, que ha provocado el derrocamiento y la captura del presidente Nicolás Maduro y su traslado ante un tribunal federal de Nueva York, en una clara vulneración del derecho internacional y la soberanía territorial de los estados. Ante una audiencia compuesta de forma mayoritaria por la cúpula militar, el monarca subrayó que ante un tiempo geoestratégico "tan complejo como el que vivimos se vuelve a evidenciar cuán valioso y cuán necesario es tener unas Fuerzas Armadas con un alto grado de formación y adiestramiento". "Unos militares -reclamó- que dispongan de una probada capacidad de adaptación, que estén bien equipados y pertrechados, y unos recursos humanos y materiales que estén a la altura de los desafíos". Para alcanzar esta realidad, Felipe VI insistió en la necesidad de que las instituciones de la Unión Europea adopten iniciativas para el aumento de la inversión común en defensa, mientras que los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN, dijo, "deberían garantizar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de disuasión de seguridad y de defensa a lo largo plazo". Por este motivo, reclamó continuar con el esfuerzo inversor en defensa y seguridad y definió el papel de la industria como "fundamental" en este ámbito. Para el monarca, la integración de tecnologías emergentes, como la Inteligencia Artificial (IA) o los drones aéreos, navales o terrestres "se han convertido en un poderoso motor de transformación, con el objetivo claro de garantizar la cohesión, robustez y operatividad de la defensa en todos los dominios, así como una disuasión creíble".

"La brújula moral" de Leonor

Los grandes titulares de su discurso en la apertura del año militar, celebrado en el Palacio Real, se solaparon con los guiños a su hija, la princesa Leonor, quien se convirtió en una de las principales protagonistas de la Pascua Militar de este año. Al menos en las alocuciones tanto del Rey como de forma previa de Margarita Robles, ministra de Defensa. Don Felipe se dirigió a Leonor por su carrera militar, en este caso por su formación como alférez alumna de la Academia General del Aire de San Javier (Murcia), donde se está instruyendo como piloto militar. Aseguró el jefe del Estado que le consta que sus "vivencias" de los últimos años la están "ayudando a comprender y a asumir en toda su plenitud el compromiso y el sentido del deber, que son la brújula moral de la vida militar". "La misma que para sí han elegido todos los hombres y mujeres que integran nuestras Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, ganándose el afecto y el respeto de la sociedad a la que sirve", prosiguió. El capitán general de los ejércitos recordó a la Princesa de Asturias que formándose con ellos, conociéndolos bien y sintiéndote integrada en la vida castrense "es como mejor servirás, ya siendo oficial, como heredera de la Corona; ya en el futuro, como mando supremo, cuando seas llamada a sucederme en la Jefatura del Estado, como Reina de España, según lo prescrito en la Constitución". Unas palabras enmarcadas en la defensa de la continuidad de la institución monárquica. El acto de la Pascua Militar tiene su origen precisamente en el reinado de Carlos II, quien quiso celebrar que el 6 de enero de 1782 se recuperó la localidad menorquina de Mahón, hasta ese momento en poder de los ingleses tras su intervención armada. Los fastos celebrados este martes contaron con la presencia destacada de la ministra de Defensa, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro Esteban López Calderón. Tras el himno y una salva de 21 cañonazos, el Rey pasó revista a la formación. A continuación, junto a Doña Letizia y su hija, accedió al edificio, donde impuso condecoraciones militares a civiles y miembros de los tres ejércitos que se han hecho acreedores de ellas en 2025.

La gran ausencia ayer, ya avanzada el día anterior por la coincidencia con la cumbre europea sobre Ucrania de París, fue la de Pedro Sánchez. La reunión de los aliados con el presidente Volodímir Zelenski para tratar el plan de paz de Donald Trump comenzó solo dos horas después del acto en el Palacio Real, por lo que la presencia del jefe del Ejecutivo era materialmente imposible, según apuntaron desde la Moncloa.