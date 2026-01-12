Sánchez dice que el manifiesto de Jordi Sevilla le llama mucho la atención, pero respeta todas las opiniones

Publicado por EP Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho hoy respetar todas las opiniones políticas de sus compañeros de partido, al ser preguntado por el manifiesto que ha presentado esta mañana el exministro y expresidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, en el que expone la necesidad de un "cambio de rumbo político" a su partido. Un texto que le ha llamado "mucho la atención".

Durante la rueda de prensa conjunta con el primer ministro griego, Kyriákos Mitsotákis, con el que ha mantenido un encuentro este mediodía en la Moncloa, el jefe del Ejecutivo no ha querido entrar a valorar el citado manifiesto en el que además se insta a un debate "autocrítico" por considerar que Pedro Sánchez ha llevado al partido a un "callejón sin salida".

El presidente ha dicho opinar como secretario general del PSOE, y se ha limitado a decir que le "llama mucho la atención" el citado documento porque su partido es una organización "profundamente democrática" y ha dicho respetar todas las opiniones que se puedan tener por parte de los compañeros y compañeras.

Jordi Sevilla, que fue nombrado presidente de Red Eléctrica por Pedro Sánchez y le apoyó hasta que éste pactó el Gobierno con Pablo Iglesias, ha publicado esta mañana poco después de las 10:00 horas un manifiesto con el que quiere promover un debate crítico dentro del PSOE frente al "callejón sin salida" al que le han llevado Pedro Sánchez con las políticas de "crispación", de bloques enfrentados y la dinámica "sanchismo-antisanchismo".

El texto plantea un "cambio de rumbo político" en el PSOE, culpando a la actual dirección de haber "conducido a un auge de la extrema derecha, a una pérdida de apoyos al socialismo y a una dictadura de las minorías".

"Queremos que el PSOE recupere un proyecto autónomo, socialdemócrata, de cambio, ilusionante, mayoritario, centrado en los problemas de los ciudadanos y abierto a consensos democráticos con sus adversarios políticos en cuestiones de Estado", reza el escrito.

El exministro lamenta que PP y PSOE "no sean capaces de hablar", algo que califica de la "mayor anormalidad" política. También pide "contrapesos institucionales" y que haya respeto y refuerzo de la separación de poderes evitando así su "subordinación partidista o personalista y fortaleciendo los mecanismos institucionales que limitan el abuso de poder".

Y advierte del "chantaje" de los socios de Gobierno, reclamando que cambie la política de pactos por que considera que las políticas que se están llevando a cabo no son las del PSOE sino las de los socios de investidura y de Gobierno.