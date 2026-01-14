Estudiantes de La Rioja difunden imágenes de compañeras de instituto desnudadas con IA

Publicado por M. Caro Logroño Creado: Actualizado:

Varios alumnos del instituto Manuel Bartolomé Cossío de Haro (La Rioja) han difundido a través de un grupo de Whatsapp imágenes de compañeras suyas que manipularon para desnudarlas con inteligencia artificial.

Las víctimas son más de diez chicas de entre 14 y 16 años, con las que sus compañeros habrían utilizado la IA para crear imágenes de contenido sexual con su rostro. La madre de una de las adolescentes explicó que el lunes la mayoría de padres de las víctimas recibieron una llamada del instituto explicando lo sucedido. "El lunes, en uno de los baños del centro, un alumno enseñó a otros estudiantes fotos de compañeras hechas con IA en actitud sexual y ligeras de ropa. Uno de los testigos se lo dijo a una de las afectadas y estas trasladaron lo sucedido a la dirección", relató. Desde la dirección, "muy rápidamente, llamaron a esta persona y vieron las fotos y también que tenía un grupo con otros tres alumnos en el que pasaban imágenes para que este primero las modificase. Lo que no sabemos es hasta dónde han podido circular dichas fotos", se pregunta angustiada. "El centro nos ha asegurado que se trata de una falta muy grave y que adoptará un castigo ejemplar. Algún padre ya ha presentado la denuncia en la Guardia Civil y hay varios padres con la intención de tramitar más. Las niñas están mal y los padres estamos disgustados por tratarse de compañeros de toda la vida", lamenta. La consejería de Educación de La Rioja explicó que la Inspección, en colaboración con la dirección del centro, estudia las medidas que adoptará.