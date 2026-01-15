Gallardo renuncia por sorpresa a ser aforado

Publicado por J. López-Lago Creado: Actualizado:

Miguel Ángel Gallardo da "un paso al lado" y renuncia a su acta de diputado autonómico. Quien fuera candidato socialista en las elecciones extremeñas del pasado 21 de diciembre lo anunció a través de un comunicado colgado en la red social X: "Esta misma mañana (por ayer, miércoles) he comunicado a la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura mi renuncia al acta de diputado en la Asamblea. Ha sido un honor servir y compartir tantos años de compromiso, esfuerzo y aprendizaje junto a tantas personas maravillosas. Pero hoy doy un paso al lado para preservar mi dignidad y recuperar la serenidad que me permita seguir adelante con la conciencia tranquila", escribió. Gallardo renunció al día siguiente de los comicios como secretario general del PSOE extremeño por los malos resultados de su partido (pasó de 28 a 18 diputados), pero había mostrado su disposición a participar en la legislatura como parlamentario de la oposición. De hecho, el pasado viernes realizó el trámite pertinente ante la Asamblea con la entrega de credenciales.

Sin embargo, en un comunicado de dos páginas, Gallardo asegura que "la decisión no es producto de un arrebato", que la ha meditado y que piensa sobre todo en su familia. "Desde el momento en que presenté mi dimisión como secretario general del PSOE de Extremadura decidí dar un paso atrás, alejarme del ruido y de los focos, y ese silencio voluntario me ha permitido pensar con calma, mirarme por dentro y preguntarme con honestidad qué era lo mejor, no solo para mí sino también para mi familia, especialmente para mis hijos, que son los que más han sufrido con esta injusta causa".

Denuncia los "bulos"

También critica los "bulos" que lo habían situado en la Cámara Alta como senador autonómico en representación del PSOE o que hablan de que intentaba buscar un aforamiento como diputado regional para afrontar la causa judicial que tiene pendiente por la contratación del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, en la Diputación pacense cuando él la presidía. Sobre este asunto pide "celeridad judicial" y añade que su prioridad es "afrontar con todas las garantías el proceso judicial abierto y defender, con firmeza y serenidad, mi honor y dignidad".

Gallardo, que será juzgado por tanto el próximo mes de mayo por la Audiencia Provincial de Badajoz al no estar aforado, insiste en que "se ha querido convertir una causa judicial en un juicio mediático. Hasta el punto de llegar a deshumanizarme, a borrar mi trayectoria y a reducirme a un titular o a una versión interesada de quien realmente no soy. Hoy digo basta: no estoy dispuesto a que quienes se han aprovechado de esta coyuntura para destrozarme como persona sigan haciéndolo".

En cualquier caso, el exalcalde de Villanueva de la Serena y de la Diputación de Badajoz asegura que su retirada de la política activa "no es un adiós definitivo" sino "un punto y aparte". "Siempre he estado a disposición de mi partido y siempre podrá contar conmigo cuando lo estime porque mi compromiso con sus valores y con esta tierra permanece intacto".