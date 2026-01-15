Anticorrupción mantiene que Ábalos siga en prisión por "riesgo extremo" de fuga

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares unificadas en la defensa del Partido Popular pidieron este jueves a la sala del Tribunal Supremo que supervisa la instrucción del 'caso Koldo' que el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García continúen en prisión provisional sin fianza. Consideran que no se dan las circunstancias ante la proximidad del juicio por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. Así lo reclamaron en la vista celebrada para analizar el recurso presentado por los acusados. Ahora, la Sala de Apelaciones -formada por tres magistrados- tiene tres días para resolver las peticiones de las partes, también la solicitud de las defensas de que sean excarcelados. Lo previsible, visto los antecedentes, es que sigan en la cárcel hasta la celebración del juicio, que está pendiente de fijar.

Precisamente, Ábalos recurrió en apelación la decisión que tomó el pasado 27 de noviembre el magistrado instructor del 'caso Koldo', Leopoldo Puente, de enviarle a prisión provisional sin fianza por "riesgo extremo" de fuga. El extitular de Transportes entre 2018 y 2021 estuvo representado tanto por su anterior abogado, Carlos Bautista, que renunció a seguir con la defensa por "diferencias económicas", como por el nuevo, Marino Turiel, puesto que el instructor ordenó al primero asistir a la vista para salvaguardar los derechos fundamentales del acusado. En su recurso, Ábalos criticó al magistrado Puente de hacer un "uso irrazonable del derecho" por enviarle a la cárcel con una "base de vaguedades y excusas procesales". Su defensa pidió a la Sala de Apelaciones, compuesta por tres magistrados, que lo pusiera en libertad provisional al descartar que exista riesgo de fuga y sostener que, "ante la ausencia de cualquiera de las finalidades propias de la prisión provisional, resulta inevitable no pensar en que la medida cautelar únicamente tiene como objetivo fomentar una declaración colaborativa". Se refirió al escrito presentado por el empresario Víctor de Aldama, corruptor confeso del caso. Cargas familiares Según el abogado de Ábalos, el instructor minusvaloró la "realidad de los vínculos laborales, familiares y sociales" del acusado, incidiendo en que tiene un "hijo menor que está a su cargo los fines de semana" y que el exministro "tiene residencia fija en territorio español, sobradamente conocida por todos".

Igualmente, Koldo pidió que lo dejen en libertad provisional y se ofreció a pagar una fianza para poder salir de la cárcel, defendiendo que su incremento patrimonial está "justificado" por sus ingresos y quejándose de que el auto de prisión provisional "asume las conclusiones de la acusación sin verificar la solidez de los elementos incriminatorios ni la justificación del riesgo extremo" de fuga. A ello añadió que el magistrado alude a "una supuesta ingente cantidad de dinero no encontrada sin sustento probatorio y silenciando el reembolso de gastos de la Secretaría de Organización del PSOE" de 127.000 euros "en los años analizados". "Corroborado por dos testigos que por separado afirmaron que mi mandante era el responsable del manejo de ese efectivo procedente del PSOE, y por tanto de origen legal para él, lo que explicaría la procedencia del dinero utilizado por mi mandante", expone.

La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama, al que le aplica el atenuante por confesión de los hechos que serán juzgados. Por su parte, las acusaciones populares reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el Ministerio Público.