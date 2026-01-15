Un libro de 113 páginas en blanco sobre los 'logros' de Pedro Sánchez', entre los más vendidos de Amazon

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los Logros de Pedro Sánchez en España (Edición Extendida y Actualizada) es una obra que busca recopilar, documentar y presentar de manera rigurosa los resultados, avances y aportaciones realizadas durante el mandato del presidente Pedro Sánchez.

Así se presenta este libro de Jorge Branger que se trata de una obra satírica y humorística. Según el autor, el contenido vacío representa "de forma irónica, la ausencia de logros significativos atribuibles a Pedro Sánchez".

"El formato está cuidadosamente diseñado para ofrecer una lectura clara, directa y sin interpretaciones subjetivas, permitiendo a cada persona ver por sí misma la realidad de los hechos. Concebido como un informe exhaustivo, este libro se plantea analizar su impacto en la economía, la sociedad, la unidad territorial y las relaciones internacionales de España. El lector encontrará aquí el espacio destinado a la reflexión crítica y a la valoración objetiva del legado político de la actual administración. La edición extendida incluye, además, el supuesto compendio completo de medidas, proyectos estructurales, reformas clave y logros obtenidos en el ejercicio del gobierno", informa en la descripción.

El libro se ha posicionado como una de las obras más vendidas en Amazon en la categoría de Política.