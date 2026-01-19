La exmujer de Koldo declara mañana como investigada ante la Audiencia Nacional

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Patricia Úriz, exmujer del exasesor ministerial Koldo García, debe acudir el próximo martes a declarar como investigada ante el juez Ismael Moreno, encargado de investigar la presunta trama corrupta del caso Koldo en la Audiencia Nacional y también pagos en efectivo por parte del PSOE. Úriz fue citada tras la petición hecha al magistrado por parte de la Fiscalía, a raíz de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) del pasado mes de octubre, que recogía desembolsos del exministro José Luis Ábalos procedentes de ingresos no declarados y que también señalaba que el exasesor y su entonces mujer actuaban como custodios y gestores de sus fondos. El informe de la UCO aludía asimismo a pagos en efectivo por parte del PSOE que en algunos casos no contarían con respaldo documental, lo que llevó a que el Supremo citase como testigos al exgerente y una trabajadora y posteriormente, llevó al juez de la Audiencia Nacional a abrir una pieza separada, actualmente de carácter secreto. Como su ahora exmarido, Úriz trabajaba en el Ministerio de Transportes cuando la cartera pertenecía al exdirigente socialista José Luis Ábalos y está investigada desde el inicio del caso, porque se consideraba que podría haberse beneficiado de la trama y que habría participado en la operativa desplegada para ocultar el origen ilícito de los fondos obtenidos por el exasesor. Así lo recordaba el fiscal en el escrito en el que el pasado 23 de diciembre.