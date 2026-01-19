Sánchez y el líder del PP se toman la temperatura ante el febril contexto mundial

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

No se trata únicamente de una disparidad ideológica y de una rivalidad política entre los dos dirigentes que se disputan la Presidencia del Gobierno. Lo que ha ido anidando también entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo desde que este último llegara a la planta noble de Génova, en abril de 2022, es una notoria animadversión personal: donde el jefe del Ejecutivo ve un contrincante de vuelo corto, acogotado por las presiones internas que identifica con Isabel Díaz Ayuso y 'vendido' a la extrema derecha de Vox, el líder de la oposición denuncia a un presidente que ha hecho estrategia de la mentira y en estado agónico por la corrupción y su debilidad parlamentaria. Ambos, al frente de los dos partidos que pueden forjar una mayoría incontestable en el Congreso —257 de 350 escaños-, se reúnen hoy por sexta vez en cuatro años, tras su último cara a cara en Moncloa el pasado 13 de marzo, con la política internacional en el epicentro de la agenda por la que Sánchez ha abierto ronda esta semana con todos los grupos. Lo que es lo mismo que decir que con el mundo patas arriba justo cuando se cumple un año de Trump en la Casa Blanca. A nadie se le escapa que, en una legislatura española muy recalentada a escala doméstica bajo el fragor del contexto exterior, las posibilidades de que Sánchez y Feijóo labren un pacto de Estado de confianza mutua para encarar los desafíos globales son ilusorias. Como reina el escepticismo sobre que la cita a las seis de esta tarde en La Moncloa-convocada en origen por el presidente para evaluar el envío de tropas de paz a Ucrania, si media un alto el fuego de Putin con Zelenski, y al que ahora se suma la posible participación de España en una misión de reconocimiento en Groenlandia— derive tan siquiera en una distensión. "Mis expectativas son entre nulas y escasas", ha resumido Feijóo, quien exigirá transparencia y el sometimiento al Congreso de las iniciativas en política exterior, quien tiene una disonancia frontal con su anfitrión sobre la pervivencia del chavismo en Venezuela. El jefe de la oposición justifica su presencia en Moncloa por «respeto institucional».