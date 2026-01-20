Un primo del leonés desaparecido en Adamuz: "Seguimos sin saber nada"

A Julio Rodríguez la vida le sonreía a ritmo de baile. Profesor de danzas modernas y dueño de dos negocios dedicados al mundo de la música, se dirigía a Huelva en el tren que sufrió el accidente en primer lugar, a tenor de la teoría de los investigadores. La Guardia Civil ha comunicado ya a su familia que, por cautela, no aportarán dato alguno de relevancia hasta que no se concreten las identidades. Desplazados a Córdoba, sus allegados se temen lo peor. Son conscientes de lo que les espera.

Julio había puesto en marcha dos sellos, Salson, en Zamora y SalsaSalamanca. Eran su vida y su pasión. También el mundo de la disco, en su condición de DJ. De las dos esferas había surgido una intensa vida social que le hizo partícipe de numerosas actividades. Casi un millar de personas le seguían en sus redes sociales.

También había puesto en marcha una escuela de baile en Polígono X. "Era el encargado de organizar los principales eventos de salsa de todo el país", asegura un compañero de profesión. "Estamos seguros de que iba a bordo del tren y se dirigía a Andalucía por motivos profesionales", insiste el interlocutor. "No había evento de primer nivel en el que no estuviera implicado, o con las pantallas o con los equipos de sonido", dice alguien que lo conocía bien. "Trabajamos juntos muchos años".

Un primo suyo resulta lacónico. “No sabemos nada de momento”, responde desde Arganda, en Madrid. “Solo te puedo decir que vivía ahí en León y que estamos muy afectados”. Julio tenía 52 años y su familia ya ha puesto a disposición de la Guardia Civil el material genético pertinente para su posible identificación. Es el paso previo. “No vamos a dar nada”, responden por escrito desde la Oficina de Relaciones Informativas y Sociales de la Guardia Civil.

Cuatro miembros de una misma familia de Punta Umbría (Huelva) a la que se buscaba intensamente, una pareja de periodistas, un policía y el maquinista que iba al frente del Alvia accidentado son las víctimas mortales ya identificadas por el momento. Esta mañana han aparecido tres cadáveres más y se considera que hasta que no se vayan retirando los vagones, no se hallarán más desaparecidos. Las tareas se anuncian penosas y cargadas de momentos muy duros. Va a ser la tónica hasta que el día 2 de febrero las vía vuelvan a la normalidad.

Hay una segunda persona vinculada a León, de la que por el momento no se dispone de datos. Las investigaciones continúan abiertas. En principio se supone que los dos leoneses viajaban juntos, aunque no tenían especial vinculación. Sigue la tensa espera.