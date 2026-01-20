Illa sale de la UCI tras pasar una buena noche y evolucionar favorablemente

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante una reunión semanal del Govern. EFE/ Andreu Dalmau.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha salido de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, tras haber pasado una buena noche y evolucionar favorablemente.

Illa, según ha informado el hospital en un comunicado, "ha pasado una buena noche, continúa estable, sin fiebre y con una disminución significativa del dolor. Su evolución es favorable y hoy se ha trasladado a una habitación de planta, donde continuará su tratamiento según la pauta prescrita por el equipo médico".

El presidente catalán, ingresado desde el pasado sábado, sufre una osteomielitis púbica, un proceso de naturaleza inflamatoria infecciosa, según explicó ayer lunes el director gerente del Hospital Vall d'Hebron, Albert Salazar.