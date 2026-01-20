El Supremo avala el tope a los alquileres impuesto por el Gobierno durante la crisis de precios

Publicado por Colpisa Creado: Actualizado:

El Supremo avala la intervención del Gobierno en el mercado del alquiler en escenarios de crisis extremas. En un momento en el que el debate sobre cómo frenar la escalada de precios está de máxima actualidad -con PSOE y Sumar enzarzados en las últimas propuestas que incluyen incentivos a los caseros que no suban las rentas- , el alto tribunal ha dado a conocer una sentencia en la que respalda los topes impuestos a la actualización de los contratos durante la crisis inflacionista derivada de la guerra en Ucrania. Por aquel entonces, la inflación superaba con holgura el 8% -llegó a picos de más del 10% en junio de 2022-, lo que hizo temer renovaciones inasumibles para los inquilinos. Algo similar a lo que sucede ahora -aunque por causas diferentes- con el vencimiento de unos 600.000 contratos que, según estimaciones del Ministerio de Consumo, se firmaron en la época de la pandemia y vencen este año.

Rechazo del recurso

Para hacer frente a la situación, el Gobierno incluyó en su plan de ayudas un límite del 2% en las actualizaciones de los alquileres. La firma inmobiliaria Societat de Arrendaments interpuso un recurso ante el Supremo, al no alcanzar su pretensión de que el Gobierno le abonase una indemnización -en concepto de responsabilidad patrimonial del Estado- de 631.000 euros por daños y perjuicios. Los recurrentes consideraban que el plan del Ejecutivo -que se prorrogó en 2023 y se elevó al 3% al año siguiente- tenía un contenido "expropiatorio". Es decir, que implicaba una drástica reducción del importe de las rentas actualizadas, al ser el tope impuesto muy inferior al que resultaba de aplicar el IPC libremente pactado por las partes en los contratos.

También argumentaron que la norma vulneraba el artículo 33.3 de la Constitución, que establece que nadie podrá ser privado de sus bienes. Pero el Supremo rechaza esta posición, al considerar razonables y motivadas debidamente las medidas desarrolladas para proteger a personas en situación de vulnerabilidad. "La limitación buscaba atajar el proceso inflacionista y proteger a los arrendatarios vulnerables, y no supuso una privación del derecho de propiedad ni vulneró su contenido esencial", apunta el tribunal en la sentencia publicada ayer. El Supremo considera que, al proteger a los inquilinos frente a un contexto inflacionario "se perseguía un fin con amparo constitucional" y, al hacerlo, la medida no vacía de contenido los derechos y facultades de los propietarios, "que resultan limitados de manera proporcionada".