El PP exige aclaraciones a Adif por la reducción temporal de la velocidad en la línea Madrid-Barcelona

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, en una imagen de archivo.

El PP ha exigido este martes "una aclaración de inmediato" a Adif tras la decisión de reducir temporalmente a 160 kilómetros por hora la velocidad máxima en un tramo de la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, tras los avisos que le han trasladado los maquinistas por la presencia de baches en un tramo concreto.

Fuentes de la empresa pública que gestiona la red ferroviaria han detallado a Europa Press que se trata de una limitación temporal para este martes. Esta noche, el equipo de mantenimiento revisará ese tramo y, si todo está bien, se levantará la restricción.

En este contexto, el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha señalado que "una decisión de este calado" como la tomada por Adif, y "en el contexto actual", exige "una aclaración de inmediato".

El dirigente 'popular' ha adjuntado además a la noticia de la reducción en la línea Madrid-Barcelona el anuncio realizado por el ministro de Transportes, Óscar Puente, en el que avanzaba hace unos meses actuaciones para aumentar a 350 kilómetros por hora la velocidad entre ambas ciudades, lo que iba a reducir los tiempos entre las estaciones a menos de dos horas.

"Los ciudadanos deben tener explicaciones y decisiones coherentes con una medida totalmente contradictoria con la anunciada hace meses. Esto no puede esperar", ha escrito Bravo en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.

Por su parte, la portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha elevado el tono contra la decisión de la compañía ferroviaria. "Convirtieron el Ministerio de Transportes, primero, en un cortijo de mordidas, amaños y corrupción. Y, después, en un instrumento de insulto, señalamiento y polarización", ha criticado en redes sociales.

Álvarez de Toledo ha reprochado también al Ministerio de Transportes que enchufara a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, en Renfe "y a prostitutas en Adif""; o que el actual titular de Transportes, Óscar Puente, se jactara de que "el ferrocarril vivía "el mejor momento de su historia".

"Despreciaron los avisos técnicos sobre la degradación de las vías. Anunciaron trenes a 350 km/h. Y ahora esto", ha dicho, en referencia a la limitación de la velocidad máxima en la línea Madrid-Barcelona tras los avisos de los maquinistas.

Casi 150 kilómetros sin limitaciones

En concreto, las limitaciones afectan a un tramo de 148,1 kilómetros entre Mejorada del Campo y Alhama de Aragón (Zaragoza) en vía par y a un túnel a la altura de Ariza (Zaragoza) en el punto kilométrico 187 de la línea de la vía impar, según fuentes cercanas a los maquinistas.

Esta semana, algunos maquinistas decidieron reducir la velocidad en alguno de esos tramos por iniciativa propia al notar algunas vibraciones durante la circulación, aunque no se trataba de ninguna instrucción de Adif o acuerdo entre todos los maquinistas.

Sin embargo, tras el accidente del pasado domingo en Adamuz (Córdoba), los maquinistas han trasladado a Adif la presencia de algún bache en ese tramo, y la empresa pública ha decidido aplicar esa restricción de forma preventiva.

Está previsto que el viaje entre Madrid y Barcelona se demore, aunque ninguna de las dos partes conoce con precisión en cuánto tiempo se retrasará cada viaje.