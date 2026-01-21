El accidente de tren en Barcelona causa un muerto, cinco heridos graves, seis menos graves y 26 leves
Todos los pasajeros del convoy han sido evacuados y se ha tardado más de una hora en extraer a una persona que había quedado atrapada
El descarrilamiento de un tren de la línea R4 de Rodalies este martes por la noche en Gelida (Barcelona) ha causado un muerto, cinco heridos graves, seis menos graves y 26 leves, según ha informado Protecció Civil en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.
En una atención a la prensa en una zona cercana, el inspector de los Bombers de la Generalitat, Claudi Gallardo, ha vinculado los hechos a un desprendimiento causado por el temporal que afecta a Cataluña.
Ha confirmado que todos los pasajeros del convoy han sido evacuados y que se ha tardado más de una hora en extraer a una persona que había quedado atrapada.
El Departament de Salud de la Generalitat ha informado de que ocho heridos leves han sido trasladados al Hospital de Martorell y otros nueve han sido desplazados al Hospital Comarcal de l'Alt Empordà.
Se ha suspendido todo el transporte ferroviario en Cataluña para revisar la infraestructura y detectar posibles desprendimientos o desperfectos provocados por el temporal.