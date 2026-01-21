Adif limita temporalmente un nuevo tramo de la alta velocidad entre Madrid y Zaragoza tras la denuncia de un maquinista

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

El gestor de infraestructuras ferroviarias Adif ha limitado de forma temporal a 160 kilómetros por hora la velocidad para el tramo entre los puntos kilométricos 100 a 178 del AVE entre Madrid y Zaragoza, después de que el maquinista de un tren haya denunciado el supuesto mal estado de varios puntos de la vía.

Fuentes de Adif han señalado también que el tramo entre Madrid y Calatayud en el que se había limitado la velocidad a 160 kilómetros por hora la víspera ha sido revisado esta madrugada, tras lo cual han quedado cuatro puntos concretos con limitación de velocidad a 230km/h, que podrían ser arreglados esta próxima noche.

Desde Adif insisten en que este tipo de limitaciones son "habituales", ya que es un procedimiento de seguridad en caso de que los maquinistas reporten baches en el trayecto.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha explicado, en una entrevista en Telecinco, que dado que los maquinistas están "claramente afectados" por el accidente de Adamuz (Córdoba), ayer reportaron 25 incidencias, frente a una que se había comunicado el día anterior.

Según Puente, "se determinó que de las 25 incidencias, cuatro requieren revisión y por eso se ha limitado a 230 kilómetros, manteniendo el resto a 300".