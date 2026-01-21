La Guardia Civil localiza una pieza de un tren en un arroyo e investiga su relación con el accidente

Publicado por EP Creado: Actualizado:

La Guardia Civil tiene localizada una pieza del eje de un tren que ha sido hallada en un arroyo próximo a la zona del descarrilamiento y colisión de dos trenes en Adamuz (Córdoba), y que a su vez había sido fotografiada por un periodista de 'The New York Times'.

Fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press han señalado que el equipo de investigadores de la Guardia Civil tenía ya localizada esa pieza del bogie de uno de los trenes, puesto que fue localizada a través de su sistema de infografía forense 3D con drones.

En este sentido, han añadido que esa pieza está bajo custodia de los agentes del instituto armado y que será la investigación la que determinará de qué pieza se trata y si corresponde al Iryo que circulaba en dirección a Madrid o si es del Alvia que se dirigía a Huelva.

La imagen de esta pieza de la parte baja de un tren ha sido difundida por un fotógrafo de 'The New York Times', indicando que estaba "medio sumergida en un arroyo que fluía por un barranco empinado a 275 metros de la vía".