Adif también limita a 160 kilómetros por hora un tramo de la línea del AVE Madrid-Valencia

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

Adif ha limitado también temporalmente a 160 kilómetros por hora la velocidad en un tramo 1,8 kilómetros de la línea ferroviaria entre Madrid y Valencia y ha informado de que en el resto de la misma la velocidad máxima serán la habitual.

Según han indicado este miércoles fuentes del administrador de la infraestructura ferroviaria, esta noche se comprobarán dichos desperfectos para evaluar y ver si se puede retirar esta limitación temporal de velocidad.

Las mismas fuentes han señalado que un maquinista les ha informado de cuatro defectos: un golpe fuerte en el desvío 1 de Villarrubia; el bamboleo del tren en una zona de la vía Cuenca-Monteagudo; un bache fuerte en un tramo de la vía Minglanilla-Caudete de las Fuentes, así como un bache con movimientos bruscos en un punto de la vía II Chiva-Xátiva.

Esta mañana, Adif ha anunciado que limitaba de forma temporal a 160 kilómetros por hora la velocidad para el tramo entre los puntos kilométricos 100 a 178 de la línea de alta velocidad entre Madrid y Zaragoza, después de que el maquinista de un tren haya denunciado el supuesto mal estado de varios puntos de la vía.

Fuentes de Adif han señalado también que el tramo entre Madrid y Calatayud (Zaragoza) en el que se había limitado la velocidad a 160 kilómetros por hora la víspera ha sido revisado esta madrugada, tras lo cual han quedado cuatro puntos concretos con limitación de velocidad a 230 kilómetros por hora, que podrían ser arreglados esta próxima noche.

Según ha apuntado este miércoles el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, Adif ha recibido hoy al menos trece avisos de un solo maquinista sobre la línea Madrid-Barcelona y que ello ha obligado a actuar y a cumplir con los protocolos de seguridad.

Tras los límites de velocidad que se aplicaron en esa línea ferroviaria, Puente ha explicado que estos avisos de este miércoles son del mismo maquinista que ayer reportó 21 de los 25 avisos que se registraron en dicha línea, la Madrid-Barcelona.

Sin embargo, en una entrevista en TVE ha señalado que, de media, en la alta velocidad ferroviaria española, en los 4.070 kilómetros que tiene, se recibían de media cuatro avisos de maquinistas al día.