La Guardia Civil afirma que todavía quedan dos desaparecidos en Adamuz por recuperar

Publicado por EFE Córdoba Creado: Actualizado:

El general de División Jefe de la 4ª Zona de la Guardia Civil (Andalucía), Luis Ortega, ha afirmado este miércoles que tienen contabilizados 43 cadáveres del accidente en Adamuz (Córdoba) y "45 personas que denuncian desaparecidos", por lo que "son dos desaparecidos en total los que nos quedan todavía por recuperar".

En declaraciones a los periodistas en Adamuz, tras acompañar a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en su visita a la zona cero del accidente, Ortega ha señalado que con la lluvia que cae sobre la localidad las labores están siendo "más complicadas" y se centran en el tren Alvia.

"Los dos primeros vagones quedaron totalmente destrozados y metidos entre una pequeña vaguada de unos cuatro o cinco metros de profundidad y ahí hemos tenido que meter maquinaria muy pesada, en primer lugar para trocear parte de los vagones y luego para ir sacando poco a poco los restos de esos vagones con el cuidado necesario", ha expuesto Ortega.

Además, ha indicado que todavía "queda trabajo" porque el tren Alvia "está todavía a medio desguazar" y se tata de "bastante tarea" que realizar sobre el mismo.