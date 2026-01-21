La Guardia Civil afirma que todavía quedan dos desaparecidos en Adamuz por recuperar
El general de División Jefe de la 4ª Zona de la Guardia Civil (Andalucía), Luis Ortega, ha afirmado este miércoles que tienen contabilizados 43 cadáveres del accidente en Adamuz (Córdoba) y "45 personas que denuncian desaparecidos", por lo que "son dos desaparecidos en total los que nos quedan todavía por recuperar".
En declaraciones a los periodistas en Adamuz, tras acompañar a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en su visita a la zona cero del accidente, Ortega ha señalado que con la lluvia que cae sobre la localidad las labores están siendo "más complicadas" y se centran en el tren Alvia.
"Los dos primeros vagones quedaron totalmente destrozados y metidos entre una pequeña vaguada de unos cuatro o cinco metros de profundidad y ahí hemos tenido que meter maquinaria muy pesada, en primer lugar para trocear parte de los vagones y luego para ir sacando poco a poco los restos de esos vagones con el cuidado necesario", ha expuesto Ortega.
Además, ha indicado que todavía "queda trabajo" porque el tren Alvia "está todavía a medio desguazar" y se tata de "bastante tarea" que realizar sobre el mismo.