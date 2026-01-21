Cataluña recupera este miércoles Rodalies tras un día de caos y luto por el accidente de Gelida

Publicado por EFE Barcelona Creado: Actualizado:

Cataluña recuperará este jueves por la mañana el servicio de Rodalies y Regionales pero seguirá con un tramo de la AP-7 cerrado tras un día de caos en la movilidad y de luto por el accidente de tren en la R4 en Gelida (Barcelona), con una víctima mortal y 37 heridos.

El accidente, que aconteció la noche del martes al miércoles, ha llevado a suspender la circulación de toda las líneas de Rodalies durante un día para revisar la infraestructura tras el temporal, lo que ha impactado en la vida de los 400.000 usuarios que diariamente usan este servicio.

El conseller de Presidencia, Albert Dalmau, y la titular de Territorio, Sílvia Paneque, han anunciado esta noche que el servicio se recuperará a partir de las 06:00 horas de este jueves.

Pese a la recuperación, han advertido que mañana "no será un día fácil", ya que se prevé que la reanudación del servicio ferroviario sea "compleja", también desde el punto de vista de las "relaciones laborales", ha añadido Dalmau en alusión a las protestas de los maquinistas.

Para ello, el Govern ha adoptado medidas como reforzar los autobuses y los Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña (FGC), recomendar teletrabajo o mantener levantados los peajes de la C-32, una medida esta última que pretende ayudar a los atascos que puede generar el corte de la AP-7.

Corte en la arteria catalana

La decisión de cortar esta arteria catalana se ha tomado por el riesgo de hundimiento de la infraestructura que la sostiene, en la que se apoyaba el muro que anoche se derrumbó sobre el tren siniestrado.

Son 22 kilómetros en los que la circulación estará cortada durante unos días en la autopista troncal de Cataluña, desde Martorell hasta Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona).

Un día complicado en la movilidad

La suspensión del servicio de Rodalies ha complicado sobremanera este miércoles la movilidad en Cataluña al dejar sin trenes a los 400.000 viajeros que utilizan esta red de manera habitual, y que han tenido que buscar alternativas para llegar a sus puestos de trabajo y regresar a casas.

Muchos viajeros se han encontrado a primera hora con la sorpresa de no contar con trenes al llegar a las estaciones, si bien la decisión de cortar la circulación ferroviaria se tomó antes de la medianoche, mientras que otros han optado por utilizar alternativas como los autobuses.

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha incorporado 19 autobuses adicionales para dar alternativas, lo que no ha evitado que se produjeran largas colas en muchas estaciones para llegar hasta la capital catalana, como en Mataró o en Calella (Barcelona).

Las colas se han repetido por la tarde, al término de la jornada laboral, cuando se ha repetido la odisea de volver a casa.

En un día en el que la Generalitat ha recomendado el teletrabajo y algunas universidades han reducido actividades, la falta de trenes no ha provocado problemas importantes la circulación en la red viaria y, de hecho, el uso del vehículo privado se ha incrementado sólo un 6 % en el área metropolitana de Barcelona respecto al mismo día de años anteriores.

Los Mossos ya investigan la caja negra

Los investigadores de los Mossos d'Esquadra desplegados en la zona cero del accidente de tren ocurrido ayer en Gelida (Barcelona) han recuperado la caja negra, que ya están analizando para establecer la cronología y las causas del accidente.

El accidente, que ocurrió ayer al chocar el tren contra un muro de contención que se desprendió tras las intensas lluvias, se cobró la vida de un maquinista en prácticas y causó heridas de diversa consideración a 37 personas; cinco de ellas siguen hospitalizadas.

En una comparecencia en Madrid, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dicho que el maquinista tuvo "nulo margen de maniobra" porque el muro al parecer se desplomó en el momento que pasaba el tren.

La limitación de velocidad evita una tragedia mayor

Puente ha destacado que "dentro de la terrible mala suerte que caiga el muro en ese momento", las consecuencias podrían haber sido "más trágicas" si el tren hubiera circulado a la velocidad habitual de ese tramo, que es de 140 km/h; sin embargo, por unas obras, circulaba con limitación de velocidad a 60 km/h.

Convocatoria de huelga

Después del accidente de Gelida y el de Adamuz (Córdoba), el sindicato de maquinistas Semaf ha convocado una huelga de tres días -los próximos 9, 10 y 11 de febrero- como "única vía legal" que les queda para reivindicar "la recuperación de los estándares de seguridad del sistema" ferroviario y garantizar la integridad de profesionales y usuarios.

En la Estación de Sants, maquinistas y otros trabajadores de Rodalies han homenajeado al maquinista en prácticas fallecido anoche, como lo han hecho también la Generalitat y otras instituciones catalanas con diversos actos y un minuto de silencio.

La víctima mortal, natural de Sevilla, tenía 28 años y estaba haciendo su formación en prácticas junto a otros tres compañeros y el conductor titular.