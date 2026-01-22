Los maquinistas harán tres días de huelga: exigen más seguridad en los trenes

Maquinistas y trabajadores de Rodalies han guardado un minuto de silencio este miércoles en la Estación de Sants para homenajear al compañero fallecido en el accidente en Gelida (Barcelona).EFE / Érica Roura

Publicado por Alfonso Torices Madrid Creado: Actualizado:

Los maquinistas españoles han convocado tres días de huelga de trenes en todo el país (9, 10 y 11 de febrero) en protesta por los dos graves accidentes ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que descarrilaron tres convoyes, fallecieron al menos 44 personas (entre ellos tres conductores) y resultaron heridos casi 200 viajeros.

La huelga general la convocó ayer Semaf, el sindicato mayoritario entre los conductores de trenes, y su objetivo es exigir que «se garantice la seguridad y fiabilidad de la red» ferroviaria española y de los profesionales y viajeros que la utilizan. «Los integrantes de Semaf estamos devastados —asegura en una nota la comisión ejecutiva— y consideramos inadmisible esta situación de deterioro constante del ferrocarril». Los huelguistas exigen a administraciones, responsables de la infraestructura y compañías operadoras que tomen «con urgencia» las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la red. Es la misma exigencia de los sindicatos CC OO y USO, que se muestran dispuestos también a movilizarse si no hay respuesta oficial.

La huelga general es solo la primera y principal de una batería de medidas y actuaciones que Semaf va a adoptar ante la grave situación de los últimos días en la red ferroviaria estatal. De hecho, la dirección del sindicato adelantó que, a la vista de los últimos sucesos, acudirá a los tribunales para "exigir responsabilidad penal a las personas encargadas de garantizar la seguridad en la infraestructura ferroviaria".

Los maquinistas avisaron que no tienen intención de permitir la apertura del servicio de Rodalies (Cercanías) en Cataluña sin constatar antes que la reanudación del funcionamiento de los trenes cuenta con las garantías de seguridad suficientes para su correcta circulación. Recuerdan que, en cuanto fueron conocedores de los dos descarrilamientos ocurridos el martes en Gelida y Macanet, hicieron "las gestiones pertinentes para paralizar el tráfico de todos los trenes que circulaban por el ámbito de Rodalies", tráfico que hoy seguía suspendido hasta que se constatase la seguridad de todos los recorridos.

Para evitar nuevas situaciones de riesgo, Semaf reclamó que se aplique el mismo procedimiento en toda la red (suspensión del servicio hasta que la revisión de la infraestructura ferroviaria garantice que no existen riesgos) ante situaciones de peligro similares a las vividas en Cataluña como consecuencia de la borrasca Harry.

De igual forma, y antes del inicio de cada trayecto, los maquinistas de todas las operadoras ferroviarias requerirán a los responsables de la infraestructura que les garanticen la seguridad en el trayecto a recorrer. "Cuando no se disponga de dichas garantías -aclaran-, se adaptará la marcha del tren a las condiciones reales de explotación de la infraestructura". Harán reducciones de velocidad preventivas.

En 'shock' emocional

Por último, y debido al 'shock' emocional que muchos maquinistas sufren tras los sucesos de los últimos días y la muerte de tres compañeros, Semaf recomendó "a quienes no se encuentren en disposición de prestar servicio que se lo comuniquen a sus responsables".

El Sector Ferroviario de CC OO advirtió también a los responsables del tráfico y la seguridad en la red ferroviaria que si no toman medidas de inmediato para revisar y reforzar los protocolos de seguridad en este servicio, que eviten nuevos siniestros como los de Adamuz y Barcelona, no dudarán en convocar huelgas u otras medidas de presión que consideren necesarias.

El sindicato señala que, "ante la falta de medidas y actuaciones suficientes, convocaremos las jornadas de huelga o las medidas de presión necesarias para alcanzar compromisos concretos, recursos adecuados y protocolos efectivos que eviten que tragedias como estas se repetan". CC OO exige "la adopción inmediata de medidas reales y eficaces para revisar y reforzar los protocolos de seguridad, así como una investigación rigurosa de lo ocurrido tanto en Adamuz como en Barcelona". "Es imprescindible establecer y aplicar protocolos claros y coordinados entre Protección Civil, Renfe y Adif, que garanticen la protección del personal ferroviario ante situaciones de riesgo", añade.