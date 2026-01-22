Sánchez confía en que Puente sirva de cortafuegos para contener la crisis política

Publicado por Paula de las Heras Madrid Creado: Actualizado:

El Gobierno se enfrenta a una nueva y complicada crisis política en una legislatura ya de por sí compleja, justo en el momento que creía haber logrado cierta estabilidad tras la turbulencias que a finales de 2025 llevaron a buena parte del PSOE a reconocer en privado un cierto aroma de "fin de ciclo". Y en el ojo del huracán se encuentra un hombre que no se ha dedicado precisamente a hacer amigos entre los responsables políticos del PP y de otras muchas fuerzas políticas en los últimos años, el ministro de Transportes, Óscar Puente, un tuitero desinhibido de gatillo fácil y lengua afilada.

En Moncloa aseguran, sin embargo, que Pedro Sánchez confía plenamente en que sabrá evitar que la crisis escale. El presidente del Gobierno compareció este lunes desde la zona del siniestro entre los trenes Iryo y Alvia en Adamuz (Córdoba) para lanzar un primer mensaje de empatía, solidaridad con las víctimas y confianza en el servicio ferroviario, pero, a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, con el apagón del pasado 28 de abril, ni ha ofrecido una rueda de prensa específica sobre el tema ni tiene intención de hacerlo.

El peso de la comunicación recayó desde el primer día y lo seguirá haciendo en Puente, que este miércoles ya anunció su intención de ofrecer toda la información de la que dispone "a la mayor brevedad" en el Congreso. Su comparecencia ya había sido reclamada por Vox, que desde el primer día ha achacado a la "corrupción" del Gobierno el trágico accidente, pero también por Junts, en este caso, más por el accidente del tren de Rodalies en la localidad de Gelidaen en el que el martes perdió la vida un maquinista en prácticas. Pero este miércoles el ministro quiso trasladar que está dispuesto a coger el toro por los cuernos.

"No me voy a esconder, nunca ha sido mi estilo", dijo.

En una larguísima rueda de prensa junto al director de Tráfico de Adif, Ángel García de la Bandera, y el director de Operaciones de Renfe, José Alfonso Gálvez, Puente aseguró que también comparecerán en la Cámara baja, pero en su caso en la comisión de Transportes, los máximos responsables de esas dos compañías. Sin embargo, y frente a todas las informaciones ya avanzadas sobre la investigación en marcha, dejó caer que probablemente ninguno de ellos podrá ofrecer todavía una explicación concluyente de lo ocurrido y descartó todo lo que pueda dejar en mal lugar a su departamento.

"No ha sido el mantenimiento, no ha sido la obsolescencia ni la falta de inversión", dijo. Evitar que la trifulca política estalle no parece fácil. Tras días de contención, el PP ha ido aumentando de manera progresiva sus críticas al ministro, que, además, se enfrenta a otro reto, evitar la huelga convocada por el sindicato mayoritario de los maquinistas Simaf los días 9, 10 y 11 de febrero para exigir medidas de seguridad ferroviaria. Aun así, en Moncloa dan por hecho que saldrá airoso.

"Es Puente en 'modo dana'" dicen, recordando los elogios que recibió su gestión para restituir las infraestructuras dañadas en la catástrofe que arrasó en octubre de 2024 la provincia de Valencia.

"No voy a entrar"

Él mismo aludió a ese episodio en el que ofreció un perfil muy distinto del del político polemista dispuesto a pisar todos los charcos. El que en plena ola de incendios, en agosto, tiraba de mensajes ácidos e ironías para disparar contra los presidentes de dos de las comunidades autónomas más afectadas, el castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco y el andaluz, Juanma Moreno. "Ya me conocen en modo crisis y voy a seguir así; no voy a entrar al trapo", dijo sobre las críticas recibidas desde la derecha.

Fuentes gubernamentales aseguran ahora tomarse con "deportividad" los reproches del primer partido de la oposición y aducen que optan por quedarse "con lo bueno", que es, dicen, la correcta relación institucional con el presidente de la Junta de Andalucía con el que este miércoles volvió a hablar Sánchez para acordar la celebración de un homenaje de Estado a las víctimas que tendrá lugar el próximo 31 de enero en Huelva, a donde se dirigía el tren Alvia siniestrado el domingo y de donde eran buena parte de las más de cuarenta víctimas mortales.