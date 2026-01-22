El PP aprieta a Sánchez para que "dé explicaciones" y deja en el aire la ronda de política exterior

El presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno Bonilla y el líder del PP Alberto Nuñez Feijóo, el lunes en Adamuz (Córdoba).EFE / Jorge Zapata

Publicado por María Eugenia Alonso Madrid

La frágil tregua entre el Gobierno y el PP comienza a resquebrajarse tres días después de la tragedia en Ademuz. Los populares que hasta ahora han mantenido un "silencio respetuoso" elevan la presión contra el Ejecutivo ante la "incertidumbre" generada en las últimas horas a causa de las últimas decisiones de Adif de limitar la velocidad en un tramo de la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona por el estado de la vía y por dos nuevos incidentes en Rodalies.

En la dirección nacional ven al Gobierno "desbordado" y urgen al ministro de Transportes, Óscar Puente, para que "dé explicaciones" a los ciudadanos cuanto antes porque "se agrava la sensación de inseguridad". En este contexto, cuando todavía sigue el trabajo en la recuperación e identificación de las víctimas del accidente ferroviario, Génova deja en el aire la asistencia de Alberto Núñez Feijóo a la ronda de política exterior que el presidente prevé retomar la próxima semana. "Lo valoraremos", apuntan en el entorno del presidente, donde verían con "sorpresa" que Sánchez decidiese convocar en estos momentos al líder de la oposición para hablar sobre Ucrania.

En la dirección nacional del PP evitan, por ahora, cuestionar el papel del Gobierno en la gestión del siniestro ni tampoco le sitúan como responsable directo de la tragedia. Apuntan directamente contra el Ministerio de Transportes y Adif por su "ley del silencio" y exigen que salgan a "dar la cara y a explicar". Por ello, el vicesecretario de Hacienda e Infraestructuras, Juan Bravo, envió el martes por la noche una carta a Puente para exigirle "toda la información disponible" sobre el estado de la red ferroviaria. En el primer partido de la oposición creen que "la falta de transparencia está añadiendo gravedad" y acrecentando entre los ciudadanos la sensación de "desprotección" sobre un medio de transporte que hasta ahora era considerado muy seguro.

La decisión se tomó en la cúpula del PP tras los "cambios de versión" de Adif sobre la reducción de velocidad en determinados trayectos.

"Si el Gobierno está bajando la velocidad es porque no confía en las vías", apuntó Bravo, que cuestionó que la decisión para rebajar la velocidad en la línea entre la capital y la Ciudad Condal se haya tomado ahora y no antes cuando "los maquinistas llevan tiempo advirtiéndolo".

Los populares denuncian además que esta medida resulta "totalmente contradictoria" con el anuncio realizado hace apenas dos meses por el ministro de Transportes, quien aseguró que se estaban impulsando actuaciones para alcanzar los 350 km/h en esa línea.

En la dirección del PP no descartan pedir responsabilidades a Puente ni registrar una ofensiva en el Congreso, pero quieren "ir paso a paso", haciendo hincapié en que quieren actuar de manera "diferente" a otras formaciones como Vox, que ya atizó al Gobierno desde el mismo domingo o el PSOE quien en Andalucía ha pedido la comparecencia del consejero de Emergencias de Juanma Moreno.

"Ya habrá tiempo para pedir responsabilidades por lo sucedido. Hay que dejar trabajar a los técnicos y a los investigadores", apuntó Bravo, que ensalzó la "lección de prudencia" con la que ha actuado su partido frente a la "hipérbole" de otros en un momento tan delicado, en que "lo más urgente" es atender a las víctimas. Una referencia clara a la formación de Santiago Abascal, quien señala de forma directa al Ministerio por su "responsabilidad" en la tragedia de Adamuz.

"El luto y el silencio no puede servir para ocultar la corrupción", reiteró este miércoles el líder voxista en un acto en Madrid.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso fue un paso más allá del posicionamiento marcado por el PP nacional al pedir que se depuren responsabilidades por el "caos" en la gestión del sistema ferroviario que "se ha llevado por delante la vida de, por el momento, 42 personas".

El portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García, aseguró que Óscar Puente y el propio presidente del Gobierno "tendrán que dar explicaciones", porque "la cruda realidad de todo lo que venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo es que ese caos en la gestión ha dado la peor cara". A pesar de señalar al ministro, García no pidió su dimisión y emplazó a las explicaciones que pueda ofrecer el Gobierno de Sánchez.