Se eleva a 6 el número de heridos al chocar un tren contra una grúa en Cartagena

Seis personas han resultado heridas en el accidente de tren ocurrido este jueves en Cartagena (Murcia) cuando, por causas que se investigan, el brazo de un camión-grúa ajeno a Adif que trabajaba junto a la línea Cartagena-Los Nietos, en la diputación de Alumbres, ha invadido el gálibo ferroviario y ha golpeado el cristal de uno de los vagones.

Según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias, los servicios de emergencias han rescatado, atendido y trasladado al hospital a seis heridos, todos leves.

Se trata de cuatro hombres de 18 (dos de ellos), 26 y 50 años, y dos mujeres de 62 y 74 años, que han sido llevados al hospital Santa Lucía y Santa María del Rosell, en Cartagena.

El accidente del tren de vía estrecha ha ocurrido a las 12:04 horas en el kilómetro 6,6, entre las diputaciones cartageneras de Alumbres y La Esperanza. En el momento del suceso había 16 pasajeros a bordo del tren, a los que se les ha proporcionado transporte alternativo, según han asegurado fuentes de la Delegación del Gobierno en Murcia.

Lo ocurrido al tren, que no ha volcado ni descarrilado, ha sido notificado al 112 por el Centro de Mando de Renfe, y se ha movilizado a bomberos y personal sanitario.