Adif limita la alta velocidad a 200 km/h entre Ourense y Santiago de Compostela

Adif, empresa pública gestora de las infraestructuras de ferrocarril, ha limitado temporalmente la velocidad en el tramo entre Ourense y Santiago de Compostela, han informado este jueves fuentes de la empresa.

Los trenes que circulan por la vía de alta velocidad entre ambas ciudades han pasado de un máximo de 300 kilómetros por hora a un limite temporal de 200 kilómetros por hora, precisaron a EFE fuentes de Adif.

Señalaron que la reducción de velocidad, que se aplica desde la salida de Ourense hasta la llegada a Santiago de Compostela, y viceversa en el sentido contrario, obedece a "reportes de los maquinistas" sobre posibles incidencias.

Por precaución, Adif aplica un protocolo de "limitación temporal de velocidad" hasta que equipos técnicos verifiquen la línea para determinar y, eventualmente, subsanar eventuales deficiencias o incidencias.

Este es el único caso actual de "limitación temporal de velocidad" tanto en la red ferroviaria en territorio gallego como en la línea de alta velocidad entre Galicia y Madrid, precisaron las mismas fuentes.