Aagesen califica de "extravangancia total" la propuesta de Musk de llenar la España vaciada de placas solares

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aaagesen, ha calificado de "extravagancia total" la propuesta del consejero delegado de Tesla y dueño de SpaceX, el multimillonario Elon Musk, de llenar la España vaciada de placas solares para que sea la central eléctrica de Europa.

En declaraciones a la prensa en su visita a Fitur, Aagesen ha asegurado que España "sabe claramente qué tiene que hacer" en materia de transición ecológica, con una agenda que se lleva "aplicando desde hace muchísimo tiempo".

"Una agenda en un país que tiene sol, que tiene viento, que tiene capacidad tractora, pero sobre todo que tiene muy claro que es una transición ecológica y transición energética que tiene que poner al ciudadano en el centro, con una clara vocación de sostenibilidad y territorial y desde luego alejarse de cualquier interés particular", ha añadido.

Por otra parte, Aagesen ha puesto en valor el hecho de que el año pasado por primera vez en la historia en la Unión Europea la eólica y solar superaran en generación de electricidad a los fósiles en la UE y ha defendido que se trata de "una apuesta clara por la Agenda Verde".

"Esa es la tendencia y tenemos que seguir apostando por ella, porque nos da autonomía estratégica y nos da seguridad en un contexto geopolítico muy complicado", ha aseverado al respecto.