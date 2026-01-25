Mata a su expareja a puñaladas en presencia de sus tres hijos de 11 y 7 años

Una mujer de nacionalidad británica que se encontraba en el sistema Viogen ha sido asesinada esta mañana en su domicilio de Alhaurín el Grande. El presunto autor se ha entregado acto seguido en la prisión de Alhaurín de la Torre.EFE/Álvaro Cabrera

Publicado por Juan Cano y Julio J. Portabales Málaga Creado: Actualizado:

Una mujer de 33 años ha sido asesinada en Alhaurín el Grande en lo que se investiga como un posible caso de violencia de género. El presunto autor, que ya ha sido detenido por la Guardia Civil, es expareja de la víctima, que deja huérfanos a tres niños de corta edad. Al parecer, ella figuraba en el sistema Viogén de vigilancia contra la violencia machista con riesgo bajo, pero con medidas judiciales de alejamiento.

Los hechos han sucedido sobre las 11.40 horas de la mañana de ayer sábado en la calle Tomillo de la localidad malagueña. Fue la propia víctima la que se asomó a la calle y comenzó a pedir auxilio, según confirmaron desde el sistema de emergencias 112-Andalucía.

Una persona —no se ha podido confirmar si vecino o familiar— accedió al interior del domicilio y encontró a la mujer tumbada en el suelo sobre un charco de sangre. Junto a ella estaba el arma homicida, un cuchillo de cocina que ha sido intervenido por los investigadores Los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por la vida de la mujer, que murió allí mismo. La víctima es de origen británico, según las fuentes consultadas, y tiene tres hijos que se encontraban en la vivienda en esos momentos, aunque no ha trascendido si ocurrió delante de ellos.

Cuando llegaron las primeras patrullas, el autor del crimen ya se había marchado del lugar, aunque no tardó en ser detenido. En estos momentos se encuentra ya en dependencias policiales.

Según relatan vecinos de la zona, la relación entre la víctima y el presunto autor del crimen atravesaba una situación complicada desde hacía meses y ambos se encontraban en un proceso de separación, aunque no han podido confirmar si seguían conviviendo en el mismo domicilio. De acuerdo con estos testimonios vecinales, la mujer había salido la tarde del viernes con unas amigas y, desde ese momento, el presunto agresor habría estado enviándole mensajes de forma insistente para conocer su paradero. Los vecinos aseguran que esta situación de control y vigilancia se prolongó durante la noche. Siempre según lo contado por los residentes de la zona, el hombre se presentó en la vivienda a primera hora de la mañana del sábado. En el interior del domicilio se encontraban los tres hijos menores de la víctima, un niño de 11 años y dos mellizas de 7, y, presuntamente delante de ellos, el agresor cogió un cuchillo y la apuñaló mortalmente.

Además, aseguran que fueron los mismo niños quienes, tras la agresión, lograron pedir ayuda y dar la voz de alarma, lo que derivó en el aviso a los servicios de emergencia.

Los propios residentes consultados han señalado que el presunto autor del crimen había estado vinculado al mundo del fútbol, llegando a competir en categorías nacionales como la Tercera Federación.

El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande ha decretado día de luto oficial en la localidad para el próximo lunes 26 de enero. El comunicado explica que tendrá lugar "como muestra de respeto y solidaridad" tras un presunto caso de violencia de género que ha tenido lugar este sábado en este municipio del Valle del Guadalhorce y en el que una mujer británica ha sido hallada muerte y su pareja, un hombre español, se ha entregado en la prisión provincial.

Además, el Consistorio convoca una concentración ciudadana de duelo y un minuto de silencio en la propia plaza del Ayuntamiento. "El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande manifiesta su más profundo pesar por el asesinato de una mujer, de una treintena de edad y de nacionalidad británica, ocurrido en nuestro municipio esta mañana", reza el comunicado.