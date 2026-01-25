Emergencias enviará un ES-Alert para el litoral asturiano por fenómenos costeros

Publicado por EFE Oviedo Creado: Actualizado:

El Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) tiene previsto enviar este sábado un mensaje ES-Alert para los veinte municipios costeros de Asturias ante el aviso rojo por fenómenos costeros emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para hoy entre las 12.00 y las 22.00 horas.

Según ha informado el SEPA, el mensaje que se recibirá en los teléfonos móviles es el siguiente: "Alerta de Protección Civil. Aviso ROJO por fenómenos costeros en todo el litoral asturiano de 12.00 a 22 h de hoy. Se espera gran oleaje, ALÉJESE de lugares próximos a la costa y respete la señalización de seguridad. En caso de emergencia llame al 1-1-2"

Para hacer un seguimiento de la evolución del episodio, se ha activado además el Plan Territorial de Emergencias del Principado de Asturias en alerta de nivel 1, una fase de vigilancia previa a la emergencia, que se pone en marcha cuando existen informaciones que, por su evolución desfavorable, pudiesen generar emergencias donde tuviesen que aplicarse medidas de protección civil.

El nivel 1 implica el seguimiento y análisis de las previsiones existentes y su evolución, y puede desembocar en fase de emergencia o bien no evolucionar y producir la vuelta a la normalidad.

Según AEMET, entre las 12:00 y las 22:00 horas de hoy se espera mar combinada del noroeste de 8 a 10 metros, con viento de oeste fuerza 8, ocasionalmente fuerza 9.

Además, mantiene el aviso a nivel naranja entre las 00.00 y las 07.00 horas de mañana, lunes.

Ante esta situación, el SEPA ha pedido a la población que extreme las precauciones y que no se acerque a los acantilados, paseos marítimos y zonas peligrosas, donde las fuertes rachas de viento pueden provocar caídas; y en la costa pueden resultar arrastrados por un golpe de mar.

Además, advierte de la necesidad de no arriesgarse a sacar fotografías o videos cerca de donde rompen las olas y pide que, si se ve a otras personas en riesgo, se les advierta del peligro.