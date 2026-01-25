Juzgan este jueves a un hombre por sus publicaciones en redes sociales "llamando a cometer un atentado yihadista"

Publicado por EP Creado: Actualizado:

La Audiencia Nacional (AN) juzga este jueves a un hombre por dos presuntos delitos de autoadoctrinamiento y autoadiestramiento terrorista por publicar contenidos en redes sociales "llamando a cometer un atentado yihadista".

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, recogido por Europa Press, el acusado, Nofal C., "propagaba a través de entornos online públicos, mensajes pro yihadistas de forma masiva a través de múltiples medios".

El Ministerio Fiscal pide cuatro años de prisión por los supuestos delitos de autoadoctrinamiento y autoadiestramiento terrorista, aunque, previsiblemente, el fiscal y el acusado alcancen un acuerdo de conformidad.

Fiscalía explica que, por un lado, el hombre "hacía publicaciones con contenido yihadista explícito y llamando a la comisión de atentados", y por otro lado, "mostraba su adhesión a otros perfiles que hacen publicaciones yihadistas con alta carga violenta".

Una de esas cuentas contaba con más de 7.900 seguidores, relata la Fiscalía, y su descripción rezaba: "Por el islam paga con tu sangre y no escatimes, paga y no te detengas. Orad por el Profeta y saludadlo".

Asimismo, el fiscal explica que el acusado publicó un 'tutorial' para llevar a cabo atentados terroristas "contra los cuerpos de seguridad y militares". En dicho vídeo se van mostrando los pasos que hay que realizar, "desde afilar un cuchillo hasta elegir a la víctima entre militares y policías y asesinarles en un momento de descuido".

La policía judicial le incautó tres teléfonos móviles --con "uno o varios" perfiles de Instagram-- y dos ordenadores. En estos dispositivos hallaron imágenes, como la bandera del Estado Islámico "con un mapamundi de fondo", audios, vídeos y 'chats'.

"LLEVO TRES AÑOS Y NO OCURRIÓ NADA"

El escrito recoge algunas de estas conversaciones. En una de ellas, realizada por Telegram, su interlocutor le avisa de que "sus vídeos en Instagram puede traerle problemas con la Policía". "No ¡Qué va!. Es que llevo tres años y no ocurrió nada. Y todavía no pertenezco a nada ni a ningún lado", le respondió el acusado.

La persona con la que hablaba le advirtió de que los agentes habían ido a su casa y le interrogaron, "pero al final no obtuvieron nada", relata Fiscalía.

Según consta en el escrito del fiscal, el interlocutor añadió: "Hay gente que le encarcelaron por publicar cuantos vídeos. Nos acusan de ser radicales y hacer propaganda yihadista. Y ellos son jóvenes normales como nosotros. Ni radicales ni nada. ¡Por eso, ten cuidado!".